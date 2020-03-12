Тренер назвав найкращого суперника для МакГрегора

Конор МакГрегор може провести наступний бій вже влітку. Читайте перші деталі.

Ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор (22-4) може провести наступний бій проти американця Джастіна Гетжи (21-2).

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Раніше про це повідомляли інсайдери. Тренер МакГрегора Джон Кавана вважає, що бій Макгрегор – Гетжи був би дуже цікавий. "Ясна річ, що обставини можуть змінитися, але в цю секунду я б хотів подивитися бій Конора з Гетжи. Це був би неймовірний матч. Джастін хороший, в бою з ним буде багато цікавих розмінів, а Конор під тиском суперника буде розквітати. Хочу побачити його влітку", – передає слова Кавани Daily Mail.

Нагадаємо, сам Конор МакГегор кинув виклик Дієго Санчесу.

Гетжи

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