40-секундний поєдинок: ефектне відео перемоги МакГрегора над Серроне

У Лас-Вегасі на T-Mobile Arena відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 246, головною подією якого став поєдинок між колишнім чемпіоном UFC у двох вагових категоріях Конором МакГрегором і американцем Дональдом Серроне. Дивіться відео перемоги МакГрегора в бою з Серроне.

Ірландський боксер Конор МакГрегор здобув перемогу в бою з американцем Дональдом Серроне на турнірі UFC 246. Варто зазначити, що поєдинок тривав лише 40 секунд і завершився впевненою перемогою ірландця.

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Конор МакГрегор здобув першу перемогу з листопада 2016 року, коли йому вдалося перемогти Едді Альвареса.

Конор МакГрегор – Дональд Серроне: відео перемоги

"Я повернувся! Король повернувся! Я радий, що знову творю історію. Я є першим бійцем у промоції, який досягнув неймовірних перемог в напівлегкій, легкій і напівсередній вазі. Я готовий повернутися в легку вагу, але відмінно себе почуваю і в напівсередній вазі. Зараз я буду святкувати разом з сім'єю, а потім подумаю, що робити далі", – сказав МакГрегор.

Для Серроне поразка стала третьою поспіль. Раніше він поступився Тоні Фергюсону і Джастіну Гетжі. А для 31-річного МакГрегора це був 26-й бій у змішаних єдиноборствах. На рахунку ірландця 22 перемоги при чотирьох поразках. Раніше він був чемпіоном світу UFC в легкій вазі.

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