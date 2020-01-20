Серроне пояснив поразку у бою з МакГрегором: я розгубився

Конор МакГрегор достроково переміг Дональда Серроне на UFC 246 за 40 секунд після початку бою.

Американський боєць UFC Дональд Серроне (36-14) прокоментував поразку в бою проти ексчемпіона UFC у двох вагових категоріях ірландця Конора МакГрегора (22-4), який став головною подією турніру UFC 246 в Лас-Вегасі.

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За словами Серроне, МакГрегор застав його зненацька.

"Він застав мене зненацька тими ударами плечем. Він вибив з мене все лайно, а потім пробив хедкік. Що за прекрасний геймплан у нього був. 100% я ще ніколи нічого подібного не бачив. Я розгубився. Він розбив мені ніс, який почав кровоточити, після чого зробив крок назад і викинув хедкік. І я подумав: "Чорт візьми, так швидко, рано мені надерли дупу!" Так що... Слухайте, я люблю цей спорт, я продовжу битися. Мені без різниці, це те, що я люблю. Тому... Зі мною поруч сім'я, я в порядку. Не знаю, що ще сказати", – сказав Серроне.

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