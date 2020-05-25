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Тренер Адель розповів, як зірка схудла на 45 кілограмів

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Історія схуднення Адель - фото 1
Історія схуднення Адель / Getty Images

Співачка Адель стала однією із найбільш обговорюваних зірок за останній час, а все тому, що зірка неймовірно схудла і її навіть не впізнають фанати. Особистий тренер розповів, співачці з неймовірним голосом вдалось позбутись 45 кілограмів.

За останній рік Адель сяяла на перших шпальтах видань не завдяки своїй творчості, а через ефектне перевтілення у струнку дівчину. Ці зміни дались зірці зовсім нелегко, а її колишній персональний тренер Пітт Джерасімо поділився історією схуднення з медіа.

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"Коли ми з Адель починали боротьбу з кілограмами, то нашою ціллю не було зробити її суперстрункою. Ми займались її здоров'ям. Це було дуже важливо після вагітності та хірургічного втручання. Перед стартом туру у підтримку альбому "25" нам потрібно було готуватись жити за виснажливим графіком 13 місяців. Тоді вона і почала тренуватись та коригувати харчування", – пояснив тренер.

Також на разючі зміни вплинуло і те, що у співачки народилась дитина, а стосунки закінчились розлученням. Адель перебралась у Лос-Анджелес та вирішила стати кращою версією себе.

"Вона покращила власні харчові звички і стала займатись фізичною формою. Я неймовірно щасливий і пишаюсь нею. Ці метаморфози пройшли не для того, щоб збільшити продажі альбомів, не для самореклами чи бажання стати зразком для наслідування. Вона зробила це для себе і для свого сила Анджело", – розповів Джерасімо.

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Джерело: cosmo.com.ua
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