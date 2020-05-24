Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Лоуренс Бедард, – гаряча канадська модель, тіло якої – суцільна спокуса.

Настав цей день! Чергова спекотна добірка сексуальних фото готова. Сьогодні ми знайомимо тебе зі справжньою гарячою штучкою. Її зовнішність – суцільна спокуса і хитромудрі малюнки на соковитому тілі. Ти просто повинен побачити Лоуренс Бедард.

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Яскрава канадська модель Лоуренс Бедард – справжній скарб. Володіючи і так спокусливою зовнішністю, вона ще посилила ефект, забивши практично все своє сексуальне тіло цікавими татуюваннями, що тільки додало їй шарму.

Лоуренс позиціонує себе як альтернативна модель-рокерка, що, в принципі, не дивно – пишні форми та прекрасні зовнішні дані забезпечують співпрацю з топовими брендами. Загалом, дівчина вже встигла зробити все, щоб стати популярною і заробити майже 3 мільйони підписників в Instagram, яких періодично радує пікантними фото у відвертих образах. А деколи й зовсім постає оголеною перед шанувальниками. Переконайся сам:

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