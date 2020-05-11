Неймовірна схожість: Адель порівняли з зіркою Американської історії жахів

Неймовірне схуднення відомої співачки Адель викликало в мережі шквал обговорень: хтось у захваті від зірки, а хтось щиро докоряє їй через подібність до інших поп-виконавиць. Однак деякі користувачі виявили, що тепер Адель дуже схожа на акторку з серіал "Американська історія жахів". Зацініть!

32-річна англійська співачка Адель нещодавно стала однією із найбільш обговорюваних в інтернеті, а все через святкове фото з дня народження. За останній час зірка не часто з'являлась на публіці та в Instagram, тож майже ніхто не помітив, коли їй вдалось позбутись понад 40 кілограмів! Струнку виконавицю навіть не одразу впізнали фанати. Тож на неї посипались компліменти та гнів через стрункість, адже тепер її точно не назвеш бодіпозитивною.

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Так виглядає Адель зараз:

І поки два табори коментаторів зійшлись у нерівному бою в обговореннях фігури Адель, то дехто помітив, як зараз вокалістка нагадує голлівудську акторку Сару Полсон. Зірка "Американської історії жахів" тепер має "сестру", адже через схуднення навіть обличчя співачки змінилось.

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