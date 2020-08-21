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Трейлер фільму Милашки, який вже вимагають видалити з Netflix

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму / twitter

Сервіс Netflix показав трейлер і постер французького фільму Милашки режисера Маймун Дукур. У мережі стрічка викликала неабиякий резонанс.

Прем'єра картини відбулася на кінофестивалі Sundance. Кінотеатральний прокат зірвався через пандемію, тому тепер фільм вийде на Netflix 9 вересня.

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Картина розповідає історію 11-річних дівчаток, які займаються танцями. У центрі сюжету Емі з Сенегалу, яка пішла наперекір сімейним традиціям. Критики добре прийняли французьку картину, а от глядачі після перегляду трейлера і постера звинуватили творців в педофілії через надмірну сексуалізацію дівчаток. Таких гнівних коментарів багато під трейлером, а також в соцмережах. Крім того, створені кілька петицій з проханням видалити фільм з каталогу сервісу ще до його виходу.

Зокрема, одна з користувачок написала в Twitter: "Постер демонструє вам все, що потрібно знати про фільм. Жодна дитина не має бути зображена ось так".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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