Трейлер фільму Милашки, який вже вимагають видалити з Netflix

Сервіс Netflix показав трейлер і постер французького фільму Милашки режисера Маймун Дукур. У мережі стрічка викликала неабиякий резонанс.

Прем'єра картини відбулася на кінофестивалі Sundance. Кінотеатральний прокат зірвався через пандемію, тому тепер фільм вийде на Netflix 9 вересня.

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Картина розповідає історію 11-річних дівчаток, які займаються танцями. У центрі сюжету Емі з Сенегалу, яка пішла наперекір сімейним традиціям. Критики добре прийняли французьку картину, а от глядачі після перегляду трейлера і постера звинуватили творців в педофілії через надмірну сексуалізацію дівчаток. Таких гнівних коментарів багато під трейлером, а також в соцмережах. Крім того, створені кілька петицій з проханням видалити фільм з каталогу сервісу ще до його виходу.

Зокрема, одна з користувачок написала в Twitter: "Постер демонструє вам все, що потрібно знати про фільм. Жодна дитина не має бути зображена ось так".

I just found a trailer for the movie "Cuties" on Netflix and the blatant sexualization of young girls is DISGUSTING. No one wants to see their child dressed and posed like this. WHY IS NO ONE IS TALKING ABOUT THIS? #cuties @netflix pic.twitter.com/a4rWey3cuj — Avery (@ayyverty) August 19, 2020

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