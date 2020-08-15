Злякай мене: трейлер нового комедійного фільму жахів

У мережі з'явилось промо до нового комедійного хорору "Злякай мене" (Scare Me), який точно сподобається фанатам жахів. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Shudder опублікував трейлер жахів "Злякай мене" (Scare Me), прем'єра якого запланована на 1 жовтня на цій же платформі.

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Сюжет розповідає про Фреда який займається написанням рекламних текстів і достатньо розчарувався у житті. Він вирішує відправитись у невеличкий будиночок за містом, щоб почати писати свій першу книжку. Компанію йому складає вже відома письменниця романів у стилі жахи Фенні, яка нічого не боїться. Щоб якось розважатись і отримати натхнення, вони вирішують зіграти у гру "Злякай мене". Але справді неочікувані події трапляються після того, як до них приєднується хлопець з доставки піци, який обожнює хорори.

У головних ролях: Кріс Редд (Суботнього вечора в прямому ефірі) та Ая Кеш (Пацани, Ти найгірший).

Злякай мене, дивитись трейлер фільму онлайн:

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