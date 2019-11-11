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Транзит Меркурія: що це і коли зможуть побачити українці
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11 листопада пройде рідкісний транзит Меркурія перед Сонцем, який трапляється 13 разів за все століття. Що це означає і коли українці зможуть побачити це астрономічне явище – читайте далі.
Науковці розповіли, що вже 11 листопада Меркурій почне проходити перед Сонцем, і це можна буде побачити на власні очі. Востаннє таке видовище відкривалось ще у 2016 році, однак було короткочасним.
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Що таке транзит Меркурія? Це рідкісне явище, яке трапляється 13-14 разів за сотню років. У цей час планета проходить перед Сонцем, тому на поверхні зірки можна буде побачити невелику чорну точку. Все тому, що Меркурій ледь не у 300 разів менший за світило. Тож, щоб побачити транзит, необхідно використовувати телескоп. Варто розуміти, що такі моменти допомагають дослідникам поповнювати список нових екзопланет.
Коли українці побачать транзит Меркурія? За словами астрологів, незвичайне явище розпочнеться 11 листопада о 14:35 за київським часом. Триватиме це близько 5 годин, тож є всі шанси побачити транзит.
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