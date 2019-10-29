Магнітні бурі у листопаді 2019: календар небезпечних дат в Україні

Листопад 2019 відзначиться серйозними магнітними бурями, які негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат на листопад, коли магнітне поле Землі відіб'ється на самопочутті українців!

У листопаді 2019 року очікується одна серйозна магнітна буря, яка накриє Україну та світ. Її варто очікувати наприкінці місяця, а триватиме вона кілька днів. Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі.

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Найпотужніша магнітна буря місяця чекає нас 22 листопада. За даними науковців, така буря може призвести до появи головного болю та погіршення роботи серцево-судинної системи й загального самопочуття.

Окрім цього, потужні магнітні коливання прогнозують у період з 20 листопада до 26 листопада. Вони можуть суттєво погіршити самопочуття, тому фахівці рекомендують стежити за своїм станом здоров'я: регулярно міряти артеріальний тиск, не виходити з дому без зайвої необхідності, а також налягти на легку їжу, яка не перенасичуватиме організм.

Календар магнітних бур на листопад 2019 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до стану здоров'я, захищати організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб. Медики також радять зменшити кількість нездорової їжі та спиртного. Натомість, можуть покращити самопочуття легкі фізичні навантаження.

Поради, як пережити магнітні бурі:

Не нехтуйте сном, адже він дуже важливий у такий період.

Вживайте якомога більше сезонних фруктів та овочів, адже організм потребує вітамінів.

Не забувайте пити більше води. Найкраще орієнтуватись на відчуття голоду та спраги.

Кількість напоїв з кофеїном та спиртним варто звести до мінімум, щоб не погіршити самопочуття.

Пройдіть консультацію у лікаря щодо хронічних захворювань.

Не забувайте про активний відпочинок, який допоможе і морально, і фізично.

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