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Транзит Меркурія перед Сонцем зняли на відео

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Транзит Меркурія перед Сонцем - фото 1
Транзит Меркурія перед Сонцем / nat-geo

За допомогою космічного устаткування NASA зняло на відео транзит Меркурія перед диском сонця. У порівнянні з яскравою зіркою, планета виглядає ніби невелике коло, що проходить повз на її тлі. Ролик з'явився на офіційній сторінці агентства в Instagram.

Ролик зняли за допомогою Обсерваторії сонячної динаміки. Вона допомагає спостерігати за Сонцем в спектрах з різними довжинами хвиль, в тому числі в ультрафіолеті.

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Транзит Меркурія по диску Сонця відбувся 11 листопада. Це рідкісне астрономічне явище повториться тільки у 2032 році.

На кадрах видно, як невелика точка проходить на тлі величезного Сонця.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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