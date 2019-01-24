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Трансільванія, від якої перехоплює дух: фото з висоти

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Трансільванія з висоти пташиного польоту - фото 1
Трансільванія з висоти пташиного польоту / instagram.com/dronemob.ro

Фотограф показав чаруючу красу Трансільванії з висоти пташиного польоту.

Ігнац Саболч (Ignacz Szabolcs) – талановитий професійний фотограф, який отримав чимало нагород у drone-зйомці. Тому не дивно, що його любов до пейзажів та Румунії вилилась у казкові фото Трансільванії, яку вважають батьківщиною Дракули. Більшість кадрів зроблено у повіті Ковасна у центрі країни.

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"Ковасна – це справді епічна місцевість із захопливими пейзажами. У мене був досить складний проект, але нарешті це трапилось. Я б хотів показати вам мої улюблені місця, зняти з висоти, які поєднують у собі дві пори року", – відзначає фотограф.

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Трансільванія, від якої перехоплює дух: фото з висоти - фото 303402

Трансільванія, від якої перехоплює дух: фото з висоти - фото 303403

Трансільванія, від якої перехоплює дух: фото з висоти - фото 303404

Трансільванія, від якої перехоплює дух: фото з висоти - фото 303405

Трансільванія, від якої перехоплює дух: фото з висоти - фото 303406

Трансільванія, від якої перехоплює дух: фото з висоти - фото 303407

Джерело всіх фото: instagram.com/dronemob.ro

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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