У мережі опублікували рейтинг найбільш "хороших" країн світу

Фахівці опублікували рейтинг "хороших країн" (The Good Country Index), який визначає наскільки вони сприяють розвитку загального людського блага. До нього увійшли 153 держави.

При складанні рейтингу враховували дані з офіційних джерел (ООН, МВФ, ЮНІСЕФ та інші) за 30 параметрами. Ідеальне співвідношення всіх пунктів виявилося у Фінляндії. Ця країна визнана найкращою в світі у 2018 році, так як лідирує в області захисту навколишнього середовища, в категорії, що порівнює достаток і рівноправність, за кількістю патентів, свободу пересування і свободу преси, кібербезпеку та вільну торгівлю.

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Фінляндія – найбільш "хороша" країна світу

Друге місце займає Ірландія, третє – Швеція. Далі йдуть Німеччина, Данія, Канада, Швейцарія, Норвегія, Франція і Іспанія. Україна зайняла 75 місце. Замикає рейтинг Ірак.

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