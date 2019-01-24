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У мережі опублікували рейтинг найбільш "хороших" країн світу

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Фінляндія - фото 1
Фінляндія / jetsetter

Фахівці опублікували рейтинг "хороших країн" (The Good Country Index), який визначає наскільки вони сприяють розвитку загального людського блага. До нього увійшли 153 держави.

При складанні рейтингу враховували дані з офіційних джерел (ООН, МВФ, ЮНІСЕФ та інші) за 30 параметрами. Ідеальне співвідношення всіх пунктів виявилося у Фінляндії. Ця країна визнана найкращою в світі у 2018 році, так як лідирує в області захисту навколишнього середовища, в категорії, що порівнює достаток і рівноправність, за кількістю патентів, свободу пересування і свободу преси, кібербезпеку та вільну торгівлю.

І ще: Названо найбільш веганські країни у 2018 році

Фінляндія – найбільш 'хороша' країна світу - фото 303345
Фінляндія – найбільш "хороша" країна світу

Друге місце займає Ірландія, третє – Швеція. Далі йдуть Німеччина, Данія, Канада, Швейцарія, Норвегія, Франція і Іспанія. Україна зайняла 75 місце. Замикає рейтинг Ірак.

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Джерело: goodcountryindex
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