Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото

Талановита фотограф ділиться затишними фото Фінляндії, які надихають на подорожі.

Знайомтесь, Ессі Траутвейн (Essi Trautwein) – фотограф-самоучка та мандрівниця, яка зараз мешкає у Лапландії, Фінляндії. Вражаюча природа та красиві пейзажі – саме це можна побачити в роботах дівчини, яка постійно вдосконалює свої уміння у зйомці. Якщо вам бракує зимової казки, то ці кадри точно викличуть захват!

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Джерело всіх фото: instagram.com/essitra

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