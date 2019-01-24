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Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото

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Лапландія в об'єктиві талановитого фотографа - фото 1
Лапландія в об'єктиві талановитого фотографа / instagram.com/essitra

Талановита фотограф ділиться затишними фото Фінляндії, які надихають на подорожі.

Знайомтесь, Ессі Траутвейн (Essi Trautwein) – фотограф-самоучка та мандрівниця, яка зараз мешкає у Лапландії, Фінляндії. Вражаюча природа та красиві пейзажі – саме це можна побачити в роботах дівчини, яка постійно вдосконалює свої уміння у зйомці. Якщо вам бракує зимової казки, то ці кадри точно викличуть захват!

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Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото - фото 303296

Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото - фото 303297

Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото - фото 303298

Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото - фото 303299

Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото - фото 303300

Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото - фото 303301

Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото - фото 303302

Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото - фото 303303

Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото - фото 303304

Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото - фото 303305

Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото - фото 303306

Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото - фото 303307

Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото - фото 303308

Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото - фото 303309

Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото - фото 303310

Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото - фото 303311

Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото - фото 303312

Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото - фото 303313

Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото - фото 303314

Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото - фото 303315

Казкова краса Фінляндії, від якої перехоплює дух: яскраві фото - фото 303316

Джерело всіх фото: instagram.com/essitra

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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