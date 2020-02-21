Трампа обурили Паразити: чим не вгодили президенту переможці Оскара 2020

Дональд Трамп незадоволений тим, що Американська кіноакадемія присудила "Оскар" за кращий фільм трагікомедії "Паразити" південнокорейського режисера Пон Чжуна Хо. Про це президент США заявив під час виступу перед своїми прихильниками на мітингу в Колорадо.

Відео з відповідним фрагментом звернення Трампа виклала у твіттері редактор новин BuzzFeed Клаудіа Корнер.

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"Переможцем став фільм з Південної Кореї. Якого біса? У нас повно торгових проблем з Південною Кореєю. Ви вважаєте нормальним віддавати їй ще й "Оскар" за кращий фільм? Я не знаю. Поверніть нам "Віднесених вітром", будь ласка, "Бульвар Сансет" й інші великі фільми. Але ні, переможець – з Південної Кореї", – обурюється президент.

Студія Neon, яка займалася прокатом "паразитів" в США, де фільм йшов в оригіналі з субтитрами, відреагувала на висловлювання Трампа.

Зрозуміло, він же не вміє читати, – написали вони у твіттері.

Trump goes off on the Oscars for giving Best Picture to Parasite because it's a South Korean movie pic.twitter.com/GUGKdExTbw — Claudia Koerner (@ClaudiaKoerner) February 21, 2020

"Як тільки ви подолаєте бар'єр субтитрів висотою в один дюйм, ви познайомитеся з багатьма іншими дивовижними фільмами, – сказав Пон Чжун Хо, коли" Паразити "отримали" Золотий глобус "за кращий фільм іноземною мовою, і додав: – Я думаю, що ми використовуємо тільки одну мову – кіно".

Церемонія "Оскар"–2020 пройшла в ніч з 9 на 10 лютого в Лос-Анджелесі. Перемогу здобув південнокорейський фільм "Паразити" Пон Чжуна Хо. Картина отримала відразу чотири "Оскара": за кращий фільм, кращий іноземний фільм, кращу режисуру і кращий оригінальний сценарій.

Фільм "Віднесені вітром", поставлений за класичним романом Маргарет Мітчелл, розповідає про дорослішання багатої дівчини з південного штату Джорджія під час і після громадянської війни. Картина довгий час піддавалася критиці через те, як зображені відносини між чорношкірими рабами і їх білими господарями. При цьому "Віднесені вітром" побили всі рекорди прокату, фільм вважається одним з найкасовіших в історії.

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