Паразити несподівано виграли Оскар 2020 як найкращий фільм: сюжет і трейлер

Фільми "Паразити" став тріумфатором Оскара 2020, адже забрав перемогу у ключових номінаціях. Про що йдеться у найкращому фільмі року – читайте далі.

Світова прем'єра фільму від режисера Пона Джун Хо відбулась ще у травні 2019 у рамках Каннського кінофестивалю, де одразу ж відзначилась Золотою пальмовою гілкою.

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"Паразити" отримали чотири Оскари і вперше за 92-річну історію премії стали фільмом, знятим іноземною мовою, що виграв головну номінацію. Взагалі ця південнокорейська стрічка стала всього дванадцятою, яка змагається у цій номінації. Вперше це трапилося у 1938-му, коли було номіновано французький фільм "Велика ілюзія" про Першу світову війну. За останні двадцять років номінували, окрім "Паразитів", п'ять фільмів – "Тигр підкрадається, дракон ховається" (2000), "Листи з Іодзіми" Клінта Іствуда, знятий переважно японською (2006), "Вавилон" (2006), в якому використовувалося п'ять мов, "Любов" Міхаеля Ганеке (2012) та "Рома" Альфонсо Куарона (2018).

Сюжет фільму "Паразити" розповідає про дуже бідну родину безробітного водія Кім Гі Тхека, який разом з дружиною та дорослими дітьми намагається вижити у приміщенні, що мало нагадує квартиру.

Тимчасові дрібні підробітки не покращують їхній фінансовий стан, аж поки син Кіма Кі Ву раптом не отримує дуже заманливу пропозицію від свого друга: стати репетитором англійської мови у родині заможних людей.

Хлопець вагається, але знайомство з роботодавцями проходить успішно: заможне сімейство Пак насправді є дуже доброзичливим та простодушним. Ніхто й не помітив підробленого диплома Кі Ву, тож він вирішує поступово знайди роботу у Паків для всіх своїх родичів.

Так поступово майже всю прислугу в будинку він заміняє на батька, матір та сестру. Звісно ж, під вигаданими іменами та з вигаданими історіями. Але ідеальний світ хлопця починає руйнуватись через обурену колишню економку.

Паразити, дивитись трейлер фільму онлайн:

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