Це був відстій: Біллі Айліш розповіла про враження від Оскара 2020

Одна із найпопулярніших юних співачок у світі Біллі Айліш здивувала шанувальників своїми враженнями від власного виступу на церемонії премії Оскар 2020. Виявилось, що зірка зовсім не в захваті.

10 лютого Біллі Айліш на Оскарі 2020 виконала легендарну пісню The Beatles - Yesterday, чим викликала справжній шквал емоцій у фанатів. Однак сама зірка нещодавно в інтерв'ю Зейну Лоу з Apple Music зізналась, що для неї це був "відстій", адже вона дуже переймалась.

"Мене нудило упродовж всього "Оскара". Я провалила цей виступ. Це був відстій. Зазвичай, я не хвилююсь. Я справді не переймаюсь під час різних шоу та виступів, але ця фігня була просто жахливою. Я думаю, ми були просто раді, коли це все завершилось", – розповіла Біллі.

Чому ж виступ настільки вплинув на юну співачку? Вона вважає, що причиною стала публіка, яка не зовсім схожа на шанувальників творчості Айліш. Біллі найбільше злякало виступати не серед музикантів, а серед кінозірок. Хай там як, але прихильники все одно позитивно сприйняли виконання знаменитого хіта і ще більш приязно почали ставитись до виконавиці.

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