Трафік: дивіться перший трейлер українською

Вийшов український трейлер трилеру Трафік (Crisis). Дивимося разом!

У центрі сюжету напруженого фільму – троє головних героїв.

І ще: Племена Європи: вийшов трейлер апокаліптичної антиутопії від Netflix

Наркоторговець, який займається контрабандою між Канадою і США. Архітекторка, що лікується від наркозалежності та намагається розібратись, чи причетний син до наркоторгівлі. А також університетський професор, що зіштовхнувся з несподіваним відкриттям. Схоже, що його працедавець, впливова фармацевтична компанія, намагається вивести на ринок нове знеболювальне, яке "зовсім не викликає залежності".

Прем'єра фільму в Україні відбудеться вже 18 березня. Режисером стрічки став Ніколас Джарекі (Порочна пристрасть).

Це цікаво: Цей фільм очолив американський прокат: дивіться трейлер