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Трафік: дивіться перший трейлер українською

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

Вийшов український трейлер трилеру Трафік (Crisis). Дивимося разом!

У центрі сюжету напруженого фільму – троє головних героїв.

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Наркоторговець, який займається контрабандою між Канадою і США. Архітекторка, що лікується від наркозалежності та намагається розібратись, чи причетний син до наркоторгівлі. А також університетський професор, що зіштовхнувся з несподіваним відкриттям. Схоже, що його працедавець, впливова фармацевтична компанія, намагається вивести на ринок нове знеболювальне, яке "зовсім не викликає залежності".

Прем'єра фільму в Україні відбудеться вже 18 березня. Режисером стрічки став Ніколас Джарекі (Порочна пристрасть).

Це цікаво: Цей фільм очолив американський прокат: дивіться трейлер

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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