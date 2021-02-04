Племена Європи: вийшов трейлер апокаліптичної антиутопії від Netflix

Німецький серіал-антиутопія "Племена Європи" отримав новий трейлер: майже трихвилинний ролик, який здебільшого складається з насильства, розміщений на YouTube-каналі Netflix.

Netflix випустив трейлер майбутнього мінісеріалу-антиутопії Племена Європи. Судячи з відео, картина буде дуже похмурою. Продюсерами мінісеріалу виступлять автори Темряви Філіп Кох, Яна Бурбах і Бенджамін Зайлер.

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Сюжет розповідає про події майбутнього. 2074 рік, війна і розколоте суспільство на три частини, які змушені воювати один з одним за ресурси та владу. Серіал розповідає історію трьох персонажів з трьох різних племен, які змушені зіткнутися з якимось явищем, загрозливим всьому.

Перший сезон вийде 19 лютого на Netflix.

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