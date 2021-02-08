Цей фільм очолив американський прокат: дивіться трейлер

Цей рік тільки почався, а вже тішить глядачів цікавими фільмами, одним з них став кримінальний трилер "Диявол в деталях" (або "Дрібниці"), в головних ролях з Джаредом Лето, Дензелем Вашингтоном і Рамі Малеком.

Згідно з даними вебсайту Box Office Mojo, який постійно відстежує касові збори від кінопрокату, цей фільм за підсумками минулого вікенду став лідером американського прокату. Кінокартина заробила близько 5 млн доларів на домашніх екранах в свої прем'єрні вихідні.

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Відомо, що сюжет фільму переносить глядачів в 1990 рік. Помічника шерифа округу Керна Джо Дікона, якого грає Дензел Вашингтон, відправляють у відрядження в Лос-Анджелес, де його втягують в пошуки серійного вбивці, який тримає в страху все місто. Компанію в цьому непростому розслідуванні йому складає молодий і талановитий детектив Бакстер (Рамі Малек). Але чи вдасться їм розкрити справу?

Відзначимо, що реліз кримінального трилера відбувся в США 29 січня 2021 року компанією Warner Bros. Pictures. У кінокартині також знялися Джаред Лето, Террі Кінні, Кріс Бауер та інші.

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