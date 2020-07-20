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Toyota змінила логотип: фото

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Toyota змінила логотип: фото - фото 1

Японський автомобільний концерн Toyota представив новий дизайн свого бренду. Тепер логотип виглядає більш мінімалістичним. Перехід до нового оформлення проведуть поступово.

Компанія Toyota представила новий дизайн емблеми. Логотип японського автоконцерну став двомірним і більш мінімалістичним. Це сигналізує про нову еру для Toyota.

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У Toyota додали, що нова візуальна ідентифікація заснована на спрощенні і на чотирьох ключових принципах: далекоглядність, готовність до мобільності, чудову якість і надвіповідність.

Також в компанії вважають, що новий логотип однаково підходить як звичайним автомобілям Toyota, так і електрокарам та безпілотникам.

Toyota змінила логотип: фото - фото 416688

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Джерело: newsroom.toyota
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