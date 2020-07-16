Nissan представив новий логотип: фотопорівняння

Автокомпанія Nissan офіційно презентувала свій новий логотип. Емблема замінить стару, яка проіснувала у концерну останніх 20 років. Першим авто, який отримає новий логотип, стане електрокросовер Ariya.

Віцепрезидент по глобальному дизайну Nissan Альфонс Альбайс розповів, що робота над новою емблемою почалася ще три роки тому, проте тільки зараз "цифровізація" сучасного світу дозволила вибрати остаточний варіант.

До слова: Nissan представив свій перший електричний кросовер Ariya

Новий логотип, як і колишній, містить центральний напис з назвою бренду, але стиль став більш плоским і замість цільного круглого обрамлення – розімкнуте півколо. Це символізує цифрові зміни в суспільстві, що відбулися за два десятки років.

Після Ariya новий логотип отримають всі моделі. На електромобілях нова емблема буде підсвічуватися світлодіодами.

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