Toyota Supra проти BMW M2 Competition: дивіться епічну гонку двох спорткарів

Південноафриканський журнал Car порівняв динаміку задньопривідних купе з рядними баварськими "турбошістками" – нової трилітрової Toyota Supra GR і топ-версії BMW M2 Competition. Під час дуелі заміряли показники розгону до 100 і 200 кілометрів на годину, а також час проходження 400 і 800 метрів.

Під капотом BMW M2 Competition двигун S55 твін-турбо потужністю 410 кінських сил з 5230 оборотами на хвилину та крутний момент 550 Нм з 2350 оборотами на хвилину. Силовий агрегат поєднується з семиступеневим преселективним "роботом" M-DCT, що забезпечує розгін до 100 кілометрів на годину за 4,2 секунди.

І ще: Porsche показала весь процес складання електромобіля Taycan

За паспортними характеристиками Toyota Supra повільніша: наддувний двигун BMW B58 видає 340 кінських сил з 5000 оборотами на хвилину і 500 Нм крутного моменту з 1600 оборотами на хвилину, а заявлений розгін до "сотні" – 4,3 секунди. Коробка передач – класичний 8-швидкісний "автомат". Перевага Supra – менша на 50 кілограмів споряджена маса.

Після чотирьохсот метрів два спорткари розділила одна мить – дев'ять сотих секунди. У міру набору швидкості сучасніший двигун BMW S55 забезпечив "двійці" перевагу.

Керівництво BMW M не виключає, що в перспективі Supra отримає потужнішу 500-сильну баварську "бітурбошістку".

Читайте також: Електричний кросовер Tesla Model Y зняли на тестах