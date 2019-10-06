Porsche показала весь процес складання електромобіля Taycan

Місяць тому Porsche представила свій перший серійний електромобіль Taycan. Спеціально для виробництва нової моделі компанія змінила складальну лінію та ввела в експлуатацію безпілотні транспортери. Весь процес створення машини відзняли і скомпонували в невеликий ролик.

У представленому відео Porsche показала збірку Taycan від зварювання кузова до майже урочистої установки фірмової емблеми та фінальних тестів.

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Деякі етапи зняли з різних планів, а особливу увагу приділили ручній перевірці якості шліфування, стиків між зовнішніми елементами та покриття фарбою. У кадр також потрапили автономні транспортери, за допомогою яких переносять важкі конструкції.

Porsche Taycan з'явиться в продажу на території України у 2020 році. На сайті виробника вказано, що мінімальна ціна за електромобіль складе 3 862 485 гривень. Там же представлені докладні характеристики та комплектація моделі.

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