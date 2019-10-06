Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Porsche показала весь процес складання електромобіля Taycan

  • 5
Відео збірки Porsche Taycan показали у мережі - фото 1
Відео збірки Porsche Taycan показали у мережі

Місяць тому Porsche представила свій перший серійний електромобіль Taycan. Спеціально для виробництва нової моделі компанія змінила складальну лінію та ввела в експлуатацію безпілотні транспортери. Весь процес створення машини відзняли і скомпонували в невеликий ролик.

У представленому відео Porsche показала збірку Taycan від зварювання кузова до майже урочистої установки фірмової емблеми та фінальних тестів.

І ще: Електричний кросовер Tesla Model Y зняли на тестах

Деякі етапи зняли з різних планів, а особливу увагу приділили ручній перевірці якості шліфування, стиків між зовнішніми елементами та покриття фарбою. У кадр також потрапили автономні транспортери, за допомогою яких переносять важкі конструкції.

Porsche Taycan з'явиться в продажу на території України у 2020 році. На сайті виробника вказано, що мінімальна ціна за електромобіль складе 3 862 485 гривень. Там же представлені докладні характеристики та комплектація моделі.

Актуально: Ці місця в авто треба обов'язково змастити перед зимою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 178
10 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
  • 02 жовтня, 16:21
  • 672
ТЕСТ: Вгадай відомий фільм за поцілунком
  • 03 жовтня, 12:10
  • 847
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології