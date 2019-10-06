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Електричний кросовер Tesla Model Y зняли на тестах
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В Америці на дорожніх тестах зняли новий електричний кросовер Tesla Model Y. Відео з авто з'явилося на YouTube-каналі Cstreet2928.
Судячи з повідомлення під роликом, тестовий електрокар був "захоплений" на камеру побратима по компанії Tesla електрокара Model 3. Невідомо, чи випадково було зроблено відео чи навмисно.
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Випробування електрокара на громадських дорогах свідчить про те, що американська марка вийшла на фінальний етап підготовки Model Y перед стартом продажів авто. Бюджетні кросовери, які були побудовані на базі Model 3, мають вийти на ринок в кінця 2020 року. Варто відзначити, що Model Y і раніше помічали на тестах. Проте останнім часом про електрокар нічого не було чутно.
Продажі електрокарів Tesla постійно зростають у всьому світі, іноді рекордними темпами. Фірма заповнює свою лінійку моделей згідно з наміченим курсом від дорогих до дешевших і компактних кросоверів.
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