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Електричний кросовер Tesla Model Y зняли на тестах

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Tesla Model Y - фото 1
Tesla Model Y / teslarati

В Америці на дорожніх тестах зняли новий електричний кросовер Tesla Model Y. Відео з авто з'явилося на YouTube-каналі Cstreet2928.

Судячи з повідомлення під роликом, тестовий електрокар був "захоплений" на камеру побратима по компанії Tesla електрокара Model 3. Невідомо, чи випадково було зроблено відео чи навмисно.

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Випробування електрокара на громадських дорогах свідчить про те, що американська марка вийшла на фінальний етап підготовки Model Y перед стартом продажів авто. Бюджетні кросовери, які були побудовані на базі Model 3, мають вийти на ринок в кінця 2020 року. Варто відзначити, що Model Y і раніше помічали на тестах. Проте останнім часом про електрокар нічого не було чутно.

Продажі електрокарів Tesla постійно зростають у всьому світі, іноді рекордними темпами. Фірма заповнює свою лінійку моделей згідно з наміченим курсом від дорогих до дешевших і компактних кросоверів.

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Джерело: teslarati
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