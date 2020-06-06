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Toyota представила потужний оновлений пікап Hilux

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Toyota - фото 1
Toyota / toyota-europe

Компанія Toyota презентувала оновлений пікап Hilux. Подробиці про рестайлінгову модель з'явилися на офіційній сторінці компанії.

Пікап створили для європейського ринку. Він отримав більш виразну зовнішність: масивну решітку радіатора, нові світлодіодні фари і ліхтарі.

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Кузов буде доступний в червоному Emotional Red II, синьому Dark Blue і бронзовому металік Oxide Bronze. У комплекті також йдуть 18-дюймові колеса чорного кольору. Toyota Hilux оснастили новою панеллю приладів і медіасистемою з восьмидюймовим дисплеєм. Серед додаткових функцій авто: запуск двигуна кнопкою, навігаційна система, датчики паркування, аудіосистема JBL Premium Sound System.

Для модифікацій з полуторною і подвійною кабіною стане доступний дизельний мотор 2.8 потужністю 204 кінських сили і з 500 Нм крутного моменту. До сотні новинка буде розганятися за 10 секунд.

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Джерело: toyota
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