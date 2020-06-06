Toyota представила потужний оновлений пікап Hilux

Компанія Toyota презентувала оновлений пікап Hilux. Подробиці про рестайлінгову модель з'явилися на офіційній сторінці компанії.

Пікап створили для європейського ринку. Він отримав більш виразну зовнішність: масивну решітку радіатора, нові світлодіодні фари і ліхтарі.

І ще: У Києві бачили Aston Martin як у Джеймса Бонда

Кузов буде доступний в червоному Emotional Red II, синьому Dark Blue і бронзовому металік Oxide Bronze. У комплекті також йдуть 18-дюймові колеса чорного кольору. Toyota Hilux оснастили новою панеллю приладів і медіасистемою з восьмидюймовим дисплеєм. Серед додаткових функцій авто: запуск двигуна кнопкою, навігаційна система, датчики паркування, аудіосистема JBL Premium Sound System.

Для модифікацій з полуторною і подвійною кабіною стане доступний дизельний мотор 2.8 потужністю 204 кінських сили і з 500 Нм крутного моменту. До сотні новинка буде розганятися за 10 секунд.

Це цікаво: Дика швидкість: дорожні камери зафіксували антирекорд порушення швидкісного режиму