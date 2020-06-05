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У Києві бачили Aston Martin як у Джеймса Бонда

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Aston Martin - фото 1
Aston Martin / topgir

На українських дорогах помітили автомобільний ексклюзив. Нещодавно в об'єктів попався Aston Martin DB11 – точно такий самий, як у легендарного шпигуна Джеймса Бонда.

Автомобіль зняли в Києві журналісти сайту TopGir. Як відзначають колеги, автомобіль поставили на облік в 2019 році, проте власник користувався ним, судячи з усього нечасто, оскільки раніше авто не миготіло в транспортних потоках столиці.

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Такий Aston оснащений 4,0-літровим V8, який видає 510 к.с. потужності. Позначку в 100 км / год спорткар долає за 4 сек, максимальна швидкість становить 305 км / год.

Втім, це не найдорожчий джеймсобондівський Aston Martin, який є в Україні. Вартість цього авто становить близько 7 млн ​​грн, тоді як в нашій країні також є ще Aston Martin ONE-77 за нечувані 54 млн грн. Однак більш "дешевий" варіант не сильно поступається ONE-77 за ефектністю.

Aston Martin - фото 408090

Aston Martin - фото 408091

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Джерело: topgir
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