Toyota представила одразу два потужних електричних кросовери

Компанія Toyota продовжує розширювати сім'ю електричних моделей. У Китаї стартує продаж відразу двох електричних кросоверів.

Перший під ім'ям Toyota C-HR EV буде випускатися на спільному підприємстві GAC-Toyota. Авто на ім'я Toyota Izoa почне виробляти ще одне спільне підприємство FAW-Toyota.

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Завдяки розташуванню батареї під підлогою, центр ваги вдалося знизити, а жорсткість кузова на 20% вищий за звичайний C-HR. Крім того, за словами представників компанії, автомобіль має свої налаштування підвіски, поліпшену керованість і їздовий комфорт.

Батарея енергомісткістю 54,3 кВтг забезпечує запас ходу до 400 км за циклом NEDC. Електромотор розвиває потужність 150 кВт (204 к.с.), а крутний момент досягає 300 Нм. Батарея отримала пило і водонепроникний корпус, а нижня частина має антикорозійне покриття. Для забезпечення безпеки і стабільності роботи, елементи батареї та електрообладнання високої напруги забезпечені системою охолодження.

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