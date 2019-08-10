Ці моделі авто можна викрасти за 10 секунд

Британські експерти з безпеки склали рейтинг автомобілів, викрасти які найпростіше. На їхню думку, більш-менш досвідчений викрадач зможе зробити це за 10 секунд.

Гірше за всіх спробі викрадення пручався французький DS 3 Crossback. Його вдалося зламати за 10 секунд за допомогою популярного приладу код-граббер, який підбирає коди запуску від оригінального ключа.

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За такий самий час "вгнався" і Audi TT RS, але його система трохи складніша. Для швидкого викрадення система доступу має бути активна протягом якогось часу.

Трохи більше часу знадобилося, щоб викрасти Land Rover Discovery Sport 2018 року. Він протримався 30 секунд. Ще краще себе показали Ford Fiesta і BMW X3: експертам-хакерам знадобилося 40 секунд на те, щоб відкрити автомобілі і ще 20 секунд, щоб виїхати.

Деякі бренди стали застосовувати особливі датчики руху в ключах, на кшталт модифікованих акселерометрів. Якщо ключ не використовують протягом якогось часу, він перестає передавати будь-які сигнали. Це істотно ускладнює завдання для викрадачів.

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