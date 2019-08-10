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Ці моделі авто можна викрасти за 10 секунд

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Деякі бренди стали застосовувати особливі датчики руху в ключах - фото 1
Деякі бренди стали застосовувати особливі датчики руху в ключах / brunch

Британські експерти з безпеки склали рейтинг автомобілів, викрасти які найпростіше. На їхню думку, більш-менш досвідчений викрадач зможе зробити це за 10 секунд.

Гірше за всіх спробі викрадення пручався французький DS 3 Crossback. Його вдалося зламати за 10 секунд за допомогою популярного приладу код-граббер, який підбирає коди запуску від оригінального ключа.

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Ці моделі авто можна викрасти за 10 секунд - фото 346569

За такий самий час "вгнався" і Audi TT RS, але його система трохи складніша. Для швидкого викрадення система доступу має бути активна протягом якогось часу.

Ці моделі авто можна викрасти за 10 секунд - фото 346570

Трохи більше часу знадобилося, щоб викрасти Land Rover Discovery Sport 2018 року. Він протримався 30 секунд. Ще краще себе показали Ford Fiesta і BMW X3: експертам-хакерам знадобилося 40 секунд на те, щоб відкрити автомобілі і ще 20 секунд, щоб виїхати.

Ці моделі авто можна викрасти за 10 секунд - фото 346571

Деякі бренди стали застосовувати особливі датчики руху в ключах, на кшталт модифікованих акселерометрів. Якщо ключ не використовують протягом якогось часу, він перестає передавати будь-які сигнали. Це істотно ускладнює завдання для викрадачів.

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Джерело: msn
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