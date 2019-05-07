Привітання з днем народження подрузі: найкращі вітання для подруги

Привітання подрузі з днем народження українською мовою – у нашій добірці! Підготували для вас красиві поздоровлення у прозі своїми словами, оригінальні вірші, прикольні СМС вітання та картинки для подруги.

Гарні привітання подрузі на українській мові – чудова ідея, яка сподобається іменинниці в її день народження. Не лінуйтеся пошукати оригінальні поздоровлення, адже ваша подруга заслуговує на красивий текст. Тисніть на пункт та переходьте до потрібного розділу:

*** Найвродливіша, найдобріша, найрозумніша, найкреативніша – ТИ! І у цей день, твій день народження, усі вітання для тебе, усі побажання для тебе. Нехай усі заповітні мрії – здійснюються, серце – палко кохає, гаманець – наповнюється, дім – буде затишним, друзі – веселими та вірними. Ти цього заслуговуєш! *** Дорога моя подруга! Ми знаємо одна одну не один десяток років і я можу з впевненістю стверджуватися, що ти найкраща з жінок, які мені зустрічалися у житті. Ти вірна подруга, кохана дружина, любляча мати, вправна господиня, цінний співробітник. У цей день бажаю тобі наснаги та витривалості, енергії та душевного спокою! Мрій на повну та втілюють це у життя. *** З днем народження тебе! Ти моя найкраща подруга й за стільки років дружби я не зможу висловити усі-усі блага, які бажаю тобі. Нехай твоє життя буде легким та радісним. Мрій про велике, перетворюй мрії на цілі й втілюй їх у життя. Оточуй себе найкращими людьми, які гідні твоєї уваги. Знай, що ти заслуговуєш на найкраще і вір в себе! *** Будь щаслива, моя найкраща подружка! Вітаю тебе з твоїм днем народження. Нехай не тільки цей день буде сповнений радістю – нехай кожна мить твого життя буде прекрасною! Надихайся чудовими митями та надихай своє оточення! Будь невичерпним джерелом енергії! *** Сьогодні свято – твій день народження! Вітаю тебе, люба моя! Бажаю бути завжди яскравою зірочкою і теплим сонечком, милою дівчиною і доброю людиною, щирою подругою і творчою особистістю... Бажаю тобі приємних життєвих сюрпризів, удачі, радості, світлої надії, міцної віри в себе і нескінченної любові! І пам'ятай – ти завжди можеш розраховувати на мою підтримку! Дуже сильно тебе люблю та ціную! *** Мила подруга, вітаю тебе з днем народження! Бажаю, щоб ти світилася від щастя, палала від любові та горіла улюбленою справою. Нехай доля балує тебе радісними подіями, а всі мрії неодмінно збуваються! ***

Дорога подружка, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі уваги, турботи, любові, підтримки, чесності та щирості. Нехай кожна твоя мрія здійсниться і принесе велике задоволення. Будь здорова, улюблена, красива і заразливо щаслива! Нехай всі твої бажання неодмінно здійсняться. Ти заслуговуєш зірок з неба! Посміхнися, сьогодні твій день!

***

Дорога моя дівчинка! Хочу тобі сказати найтепліші слова, але висловити все найщиріші почуття словами буває важко. Я просто хочу, щоб ти знала, що ти чудова подруга і хороша та яскрава людина. З Днем народження! Нехай все загадане збувається, а небажане проходить мимо!

***

Улюблена подруга, вітаю від щирого серця з твоїм днем – днем народження! Щасливою будь завжди та кожну хвилину пам'ятай, що поруч друзі та близькі люди. Бажаю тобі отримувати від життя тільки приємні сюрпризи, щоб кожен новий день приносив приємні емоції та враження. Обов'язково загадай сьогодні щось потаємне і нехай воно обов'язково збудеться.

***

Дорога моя, вітаю з цим прекрасним днем! Хочу побажати, щоб ти ніколи не переставала прагнути до більшого, ні в чому не потребувала і легко справлялася з будь-якою перешкодою. Нехай заздрісники та неприємності обходять стороною, а ти гордо йшла вперед. З Днем народження!

***

Радість моя, вітаю тебе з днем народження! Бажаю, щоб всі твої мрії здійснилися. Подруго, залишайся такою ж чудовою людиною з відкритою душею, щирою посмішкою, добрим серцем і неймовірною красою. Нехай удача розчищає шлях до твоїх цілей, нехай щастя гріє твою душу, а любов дарує тобі натхнення і радість.

***

Дорога моя, подруго! Я хочу побажати тобі найголовнішого – простого, але справжнього жіночого щастя! У кожної з нас, звичайно, різне розуміння цього поняття. Хтось не проти додати туди достатку, кар'єрного зростання, перемог над собою й іншими... Але справжнє жіноче щастя – це можливість кохати й бути коханою! Бажаю тобі, рідна, щоб любов наповнювала твоє життя і була джерелом натхнення для всього, що ти робиш!

***

Дорога й улюблена подруга, прийми мої вітання з днем ​​народження! Перш за все, хочу побажати тобі безмежного людського і, головне, жіночого щастя. Завжди залишайся такою ж життєрадісною, оптимістичною та енергійною. Нехай все те добро і підтримка, які ти випромінюєш, повернуться до тебе в стократному розмірі. Нехай поруч завжди будуть знаходитися твої рідні й близькі, які будуть надихати тебе і допомагати здійснювати твої мрії. Через кілька десятків років я сподіваюся побачити тебе такою ж щасливою і сповненої натхнення, як і сьогодні.

***

Настав твій день! Маж вії тушшю, губи помадою, а щоки рум'янами, і починай загадувати бажання. А я бажаю тобі, щоб за все, що відбувається в житті, не доводилося платити, щоб карма миттєво накривала твоїх ворогів, щоб твої фантазії скоріше здійснилися, і щоб поруч завжди знаходився саме той, кого ти хочеш бачити в ту хвилину. Бажаю сьогодні відмінно повеселитися, отримати багато різних подарунків, а то, що не підійде за розміром тобі, тут же віддати своїй найкращій подрузі. З Днем народження! Від найкращої подруги.

***

Всім нам знайомий знаменитий вислів про те, що друг пізнається в нещасті. Але мені до душі інша фраза: "Сенс справжньої дружби в тому, що радість вона подвоює, а страждання ділить навпіл". Дорога подруга! У тому, що я сьогодні з тобою – радію, плачу від щастя і зворушливості моменту, є пряме підтвердження того, що справжній друг у тебе є! Бажаю тобі в житті знайти ще одного – прекрасного, надійного, люблячого – в особі твого чоловіка! І тоді нехай твоє щастя кожен раз збільшується вже не у 2, а в цілих 4 рази!

Тут більше: Красиві привітання з Днем народження українською мовою

***

Персик мій, найкраща моя подружко, бажаю з кожним днем ставати все соковитішою та більш наливною, все смачнішою й апетитнішою. Вітаю!

***

Дорога моя подружка, нехай твій принц не виявиться конем педальним, нехай твоя карета ніколи не перетвориться на гарбуз, нехай твоє щастя не буде обмежена часом. З Днем народження!

***

Дорога моя, бажаю тобі сьогодні від душі насвяткуватися. Адже не кожен день стає днем, коли тобі все можна. Пам'ятай, сьогодні зірки розташовані в сузір'ї "відпочивай і святкуй". Так, нехай же все, що ти сьогодні загадаєш обов'язково втілитися в життя.

***

Будь завжди чарівною, навіть з хаосом на голові й в халаті. Бажаю залишатися завжди коханої, а ще удачі й щастя у квадраті. Вітаю тебе!

***

Подружка, вітаю тебе з днем народження! Бажаю жити шоколадно в шоколадному шоколаді. Бажаю завжди знаходити цікаві пригоди на свою красиву і невгамовну попу. Бажаю завжди задовольняти всі бажання веселих тарганів у твоїй голові.

***

Бажаю тобі багато пороху в порохівницю, щоб ти завжди змогла запалювати атмосферу і серця людей. Нехай ніколи не гасне вогонь в очах, пожежа в серце та азарт в житті. З днем народження, моя постаріла, але як і раніше прекрасна та улюблена подружка!

***

Подруга мила моя, з днем народження тебе! Бажаю, щоб нігті не ламалися, волосся не сіклося, колготки не рвалися, а ноги плелися.по дорозі щастя.

***

Нехай ти на рік постаріла, нехай висить і трясеться місцями тіло, головне, щоб душа весь час співала, а п'ята точка на місці не сиділа. Зі святом тебе!

***

Бажаю стрибати від щастя,

Від мрій злітати до зірок,

Від чародійки долі мати

Завжди удачливий квиток,

Утілювати мрії швидко,

Та досягати всіх висот,

Бути успішною в роботі,

Щоб зайвих не було турбот,

Іще краси тобі бажаю,

Здоров'я, квітів, доброти,

Кохана подружка, вітаю,

Будь завжди найгарніша ти!

***

З днем народження вітаю!

Максимум добра бажаю,

Найкумедніших подій,

Здійснення бажань та мрій,

Трикімнатну вам квартиру,

У сім'ї достатку й миру,

Бути завжди молодою,

З фігурою стрункою,

Мати одягу вагон

Та удачі на мільйон!

Квіти найкращій подружці

***

Я тебе вітаю щиро.

Молода будь та красива,

Найбагатіша, успішна,

Елегантна та розкішна,

Безтурботна та яскрава,

Граціозна, наче пава,

Бездоганна, чепурна,

Завжди ніжна та ясна.

Хай кохання серце гріє

Та виповнює надії!

***

Бажаю бути гарною,

Яскравою, стрункою,

Щоб хлопців усіх вабила

Чарівністю й красою.

Щоб на руках носили,

На "Бентлі" щоб катали,

Та від душі щоранку

Щоб квіти дарували.

Щоб були завжди грошики

На суконьку та сумку,

На чобітки хороші

Та безліч подарунків.

Бажаю тобі щастячка,

Цілую, обіймаю

Та з днем твого народження,

Подруженько, вітаю!

***

Мої побажання до свята:

Хай буде достатку багато,

Хай буде кохання взаємне,

Здійснюються мрії таємні!

Хай затишно буде вдома,

І хай не вертається втома,

Усміхненим буде обличчя.

Хай щастя до себе покличе!

***

Хай в душі квітне весна

І ніколи не в'яне вона.

Хай у серці сопілка грає,

Поганих дум туди не пускає.

Щоб все завжди було гаразд

І ніколи не мати образ.

Хай збуваються твої мрії

Й оточують теплі події.

***

Подружко моя, вітаю

З днем народження тебе,

Нехай янгол-охоронець

По життю завжди веде.

Будь щаслива і кохана,

В сили вір завжди свої,

Хай усе тобі вдається,

Мрії збудуться твої.

***

З днем народження вітаю,

Подругу міцно обіймаю.

Побажаю щастя їй,

Здійснення таємних мрій.

Не сумуй та не журися,

Ти швиденько посміхнися.

Вище носа, будь собою –

Всі пишаються тобою.

*** З днем народження, моя дорога,

Хай доля у тебе буде легка.

Хай завжди тобі щастить,

Радістю буде сповнена кожна мить. Розквітай, мрій та не зупиняйся,

З друзями частіше зустрічайся.

Всміхайся всім ворогам назло,

Тобі повертається хай лиш добро. *** В День народження, так склалось,

Треба щось бажати.

Але я стереотип

Хочу цей зламати. Ні морщинки, ні сльозинки

Щоб не мала ти.

Щоб не вміла сумувати,

Й не знала ти біди. *** Подруго, мила моя,

З днем народження вітаю тебе я!

Будь здоровою, успішною, вродливою,

Такою як є – особливою. На місці ніколи не стій,

Біжи до цілей, до мрій.

На зло ворогам розвивайся,

Посміхайся та не здавайся. *** Нехай трояндою твоя краса розквітне,

Хай радісні думки не полишають ні на мить,

Нехай життя тебе дивує колоритне.

І хай тобі в усьому таланить! Моя ти подруго! Сьогодні лиш для тебе

Цей день ясний, і гості, і слова,

І у гаю веселий чутно щебет,

І гріє присмак терпкого вина. Хай не вичерпується успіху струмок,

Нехай тече твоя ріка натхнення.

Хай доля шле достатку – як зірок.

І Божого тобі благословення!

Тут більше: Найкращі картинки і прикольні відкритки для іменинниць