ТОП за смішні гроші: представлено Xiaomi Mi 9T Pro

Після низки чуток компанія Xiaomi офіційно представила Mi 9T Pro – міжнародну версію смартфона Redmi K20 Pro. Зовні апарат – повна копія вже випущеного Mi 9T. Відрізняється Pro-версія потужнішою начинкою з флагманським процесором Snapdragon 855.

Xiaomi Mi 9T Pro оснащений 6,39-дюймовим AMOLED-дисплеєм з мінімальними рамками і вбудованим сканером відбитків пальців. Завдяки захованій всередині корпусу фронтальній камері на висувному механізмі в дисплеї немає жодних вирізів.

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Від звичайного Xiaomi Mi 9T апарат відрізняється продуктивнішим процесором Snapdragon 855 і підтримкою швидкої зарядки потужністю до 27 Вт.

Xiaomi Mi 9T Pro представили офіційно

Технічні характеристики Xiaomi Mi 9T Pro:

Дисплей: AMOLED, 6,39", Full HD + (2340x1080), 19,5: 9, підтримка HDR, скло Gorilla Glass 5

Чипсет: Snapdragon 855, 8 ядер (1 x 2,84 ГГц + 3 x 2,42 ГГц + 4 x 1,80 ГГц), графіка Adreno 640

Оперативна пам'ять: 6/8 ГБ, LPDDR4x

Вбудована пам'ять: 64/128/256 ГБ, UFS 2.1

Основна камера: потрійна, 48 Мп (f / 1.75) + 8 Мп (дворазовий оптичний зум) + 13 Мп (кут огляду 124.8°)

Фронтальна камера: 20 Мп (f / 2.0), висувна

Акумулятор: 4000 мАг, швидка зарядка потужністю 27 Вт

Зв'язок: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.0 (підтримка aptX HD), GPS (L1 + L2), ГЛОНАСС, NFC (підтримка Google Pay)

ОС: MIUI 10 на базі Android 9 Pie

Габарити: 156,7 x 74,3 x 8,8 мм

Вага: 191 грам

Версія з 8 + 256 ГБ буде доступна тільки у низці азійських країн. У Європі представлений варіант з 6 ГБ оперативної пам'яті. Так, у Німеччині модель 6 + 128 ГБ коштує € 449, а в Іспанії модифікація на 6 + 64 ГБ доступна за € 399.

В Україні поки влаштували флеш-розпродаж. До 1 вересня у вас є можливість придбати Mi 9T Pro на 6+128 ГБ за акційною ціною 12 999 гривень (звичайна ціна 13 999 гривень).

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