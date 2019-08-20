Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція

Якщо вам спаде на думку проміняти свій улюблений Mac на комп'ютер, який працює на базі ОС Windows, – запасіться терпінням, заспокійливим і порахуйте до ста. Радіо МАКСИМУМ категорично не рекомендує це робити, але якщо вибору нема – читайте нашу інструкцію, яка допоможе безболісно "зрадити" MacOS.

Отже, читайте уважно, адже ця інструкція може врятувати вам життя та нерви.

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Як безболісно перейти з MacOS на Windows?

Хочете чесну відповідь? Та НІЯК, курде! Ну не можна отак просто взяти й перейти на зависаюче "вікно", покинувши десь сумувати своє маленьке "яблучко". Звичайно ж, зараз у мене полетять коментарі затятих фанатів Windows і тих, у кого не склалось з MacOS. Звичайно ж, я розумію вас, і мені дуже шкода, що ви так і не змогли насолодитися всіма зручностями, які користувачеві дарує операційна від Apple.

Проміняти MacOS на Windows – неможливо

Однак, якщо вам таки дійсно цікаво, що ж такого крутого в MacOS – читайте далі. Спробую пояснити на пальцях, що мені подобається, і чому я не готовий проміняти MacOS на Windows.

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Швидкість роботи

Перший пункт, який стосується MacOS – швидкість роботи як операційної системи, так і комп'ютера в цілому. Тут, щоправда, діє налагоджена "співпраця" між залізом ПК і операційкою. Однак, ніхто не буде заперечувати той факт, що слабший за параметрами MacBook працює значно краще та швидше за аналогічний ноутбук на Windows. З цим просто потрібно змиритися і, якщо зможете, – відпустити.

Власне, до швидкості роботи я віднесу також і стабільність, яка спостерігається й через місяці, а то й роки використання. Ви, до слова, теж зауважили, що ваш комп'ютер на Windows починає "пихтіти" через кілька місяців використання? Це і є одна з найпоширеніших проблем, з якою стикаються більшість користувачів цієї системи. Я вже мовчу про "сині екрани" та регулярне зависання.

MacOS гарантує вам стабільність роботи

Не готові прощатися з Windows? Рекомендую оснащувати ПК SSD-диском для ОС та базових програм. Це дозволить суттєво пришвидшити його роботу.

Безпека

Користуєтесь антивірусом? А от з MacOS він вам просто не знадобиться. Звичайно ж, підхопити всілякого "добра" можна й на Mac, але зробити це в сотні разів складніше. Тим паче, якщо ви будете користуватися софтом з офіційного магазину. До слова, для більшості користувачів буде достатньо безкоштовних програм, які забезпечать безперебійну та стабільну роботу.

Антивірус вам просто не знадобиться!

Регулярні оновлення

Цей пункт не менш важливий, адже виробник ОС стежить за можливими помилками та прогалинами в системі, які усуваються в оновленнях. Власне, на Mac вони приходять стабільно та протягом тривалого часу. Крім того, операційка оновлюється в фоновому режимі, а для перезавантаження випливе віконце, яке потребуватиме вашого підтвердження. Більше ніяких ситуацій, коли ноутбук самостійно вирішив посеред дня щось там оновити.

Не варто забувати й про регулярні оновлення ОС

Екосистема

Якщо ви користувач гаджетів Apple, то покупка комп'ютера на MacOS – розумне рішення. Такий підхід дозволить вам з комфортом продовжувати роботу на різних гаджетах, за кілька кліків обмінюватися файлами між ними. Зручно і не потрібно ніяких шнурів.

Для обміну даних достатньо кількох кліків

Автономність

Якщо ви розглядаєте ноутбук, то гаджети Apple потішать вас не лише швидкістю своєї роботи, а й автономністю. Звичайно ж, це не означає, що можна забути про зарядку на кілька днів, але вам точно не потрібно перейматися через те, що ноутбук "сяде" через лічені години.

Заряду стане на цілий робочий день

Ясна річ, що перехід на MacOS – справа не з дешевих, але воно однозначно того варте. Якщо вам сподобається – ви не захочете більше ніколи сідати за пристрій, який працює на базі ОС Windows, і це не дивно, адже на вас очікує стабільна робота, швидкість та продуктивність. І все це триватиме не один рік. Як на мене, то звучить дуже і дуже переконливо. Ну а я нагадую, що остаточне рішення, традиційно, залишається за вами. Бережіть себе та власні гроші!

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