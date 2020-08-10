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ТОП продуктів-джерел прихованого цукру

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Цукор - фото 1
Цукор / lively

Цукор є важливим компонентом раціону, проте в надлишку він може привести до набору ваги.

Так, в деяких продуктах несподівано багато вуглеводів, які можуть містити цукор. Наводимо п'ять прикладів їжі, яка непомітно прибавляє зайві кілограми.

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Кетчуп. Томатний соус, який ви додаєте в їжу, може містити до 22 г цукру на 100 г продукту.

Фруктовий йогурт. 100 г магазинного йогурту з фруктовим наповнювачем можуть містити до 14 г цукру.

Соки. Якщо ви хочете схуднути, їжте свіжі фрукти, а сік готуйте самі: в магазинних пакетованих соках занадто багато цукру.

Молоко. Молоко містить натуральний цукор у вигляді лактози. І хоча він не шкідливий для організму, варто враховувати, що в 100 г молока міститься 5 г цукру.

Крекери. Багато людей вважають крекери корисним джерелом клітковини і просто хорошим продуктом для здорового харчування. Однак при цьому не усвідомлюють, що 100 г крекерів можуть містити близько 7-9 г цукру.

ТОП продуктів-джерел прихованого цукру - фото 419989

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Джерело: lively
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