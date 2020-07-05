Чому йогурт не варто їсти вранці

Чимало людей у бажанні схуднути обирають доволі суворі дієти, де замість сніданку просто йогурт. Але цей ідеальний дієтичний смаколик зовсім не підходить для першої трапези. Чому – читайте далі.

У гонитві за швидким результатом і фігурою мрії люди частенько забувають про звичайний здоровий спосіб життя та обирають сумнівні дієти. Вони справді можуть бути дуже ефективними, але ефект від них нетривалий, а удар по організму суттєвий. Особливо, якщо йдеться про заміну сніданку на такі легкі продукти, як йогурт. Медики пояснюють, чому це погана ідея.

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Якщо їсти йогурт натщесерце, то шлунок починає працювати значно швидше, адже постійно синтезує ферменти та кислоту. Але звичайний йогурт не потребує стільки, тож виникають не найприємніші ефекти. До слова, вживання цього дієтичного смаколика між прийомами їжі не завдає шкоди організму.

Тому оптимальним варіантом для всіх є звичайна вівсянка, яка дозволяє швидко і на тривалий час вгамувати голод, а також захищає шлунок. Тому, якщо все ж хочеться поснідати йогуртом, до його можна змішати з цією ж вівсянкою.

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