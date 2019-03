ТОП 7 пісень The Prodigy, під які танцював кожен

Кіт Флінт із The Prodigy

Помер вокаліст The Prodigy Кіт Флінт у віці 49 років. Британський електронний проект повинен був виступати в Києві вже влітку, однак тепер.концепт під питанням. Зібрали найпопулярніші пісні The Prodigy, які чув кожен!

Електронники The Prodigy виникли ще у 1990-х, перевернувши музичний світ та змінивши вподобання слухачів. Британський проект вважають засновниками жанру бігбіт, як і The Crystal Method та The Chemical Brothers. Перша платівка гурту "Experience" одразу ж стала платиновою та привернула увагу всього світу до трьох музикантів, які дивували не лише зовнішністю, а й манерою виконання.

За весь час існування The Prodigy випустили сім альбомів та поєднали у своїх треках денс, рейв, альтернативний рок, панк та бігбіт. Підготували найвідоміші та найдрайвовіші пісні електронників, під які танцювали по всьому світу.

The Prodigy – Breathe (1996)

The Prodigy – Omen (2009)

The Prodigy – Invaders Must Die (2008)

The Prodigy – Firestarter (2008)

The Prodigy – Smack My Bitch Up

The Prodigy – Voodoo People

The Prodigy – Everybody In The Place

