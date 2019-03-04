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8 березня Голос країни

Найкращі популярні пісні тижня: плейлист для гарного настрою

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Популярні пісні слухати онлайн - фото 1
Популярні пісні слухати онлайн

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців за останні дні лютого та перші весняні дні вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного ще стрімкіше. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за третій тиждень лютого разом з Радіо МАКСИМУМ:

Попередні новинки музики слухайте тут

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням

Список треків:

  • Clean Bandit - Mama (feat. Ellie Goulding) [Official Video]
  • Lauv & Troye Sivan - i'm so tired... [Vertical Video]
  • Tom Morello "Every Step That I Take" ft. Portugal. The Man & Whethan (Official Music Video)
  • Hozier - Be (Official Audio)
  • Jonas Brothers - Sucker
  • Cardi B & Bruno Mars - Please Me (Official Video)
  • GeoM - Desert Rose (Nikko Culture Remix)
  • Jonas Blue - Wild ft. Chelcee Grimes, TINI, Jhay Cortez
  • Martin Jensen, James Arthur - Nobody (Official Lyric Video)
  • Andy Grammer - Don't Give Up On Me
  • Tom Walker - Now You're Gone (Audio) ft. Zara Larsson
  • Marina - Superstar
  • Ellie Goulding - Flux
  • Gesaffelstein & Pharrell Williams - Blast Off (Official Audio)
  • Solange - Almeda﻿

Читайте також: Свіжі рок-пісні тижня: плейлист драйвової музики

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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