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Такі форми не сховати: сексуальна Демі Роуз підкорює мережу новими фото

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Демі Роуз засвітила бюст - фото 1
Демі Роуз засвітила бюст / instagram.com/demirose

Популярна модель Демі Розу знову захопила фанатів свіжими фото, на яких позує лише у спідньому та у піджаку. Здається, дівчина з радістю підхопила тренд на відсутність штанців.

26-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є справжньою зіркою Instagram, адже у неї понад 14 мільйонів шанувальників. А все тому, що красуня має доволі нетипові параметри: невисокий зріст, тонку талію та розкішні форми. До того ж Демі частенько називають "англійською Селеною Гомес" через схожість зі співачкою.

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Але не лише тому дівчина має таку армію шанувальників! Демі зовсім не переймається щодо своєї фігури, тому радо демонструє її навіть в мінімальній кількості одягу. Це підтверджують і свіжі фото Демі, на яких вона позує у високих чобітках та у білосніжному піджаку поверх спіднього. Але навіть цей образ не приховав ефектні форми моделі.

Гортайте галерею:

It was all a dream @lolo_creativ

Публикация от Demi (@demirose)

Більше гарячих фото Демі:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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