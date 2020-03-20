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Найкращі комедійні серіали, які змусять сміятись до сліз

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Комедійні серіали - фото 1
Комедійні серіали

Шукаєш ідеальний серіал для підняття настрою і з чудовим гумором? Зібрали найкрутіші комедійні серіали на різний смак, які точно сподобаються. Заціни добірку від Радіо МАКСИМУМ!

Вибір серіалу – це завжди складна справа, особливо, коли йдеться про комедії. Важко догодити кожному з крутим почуттям гумору, тому зробили ТОП-6 класних комедійних серіалів, які точно відволічуть вас від сумних думок.

До теми: Круті фантастичні серіали, які варто побачити

Бруклін 9-9

Оригінальна назва мовою серіалу: Brooklyn Nine-Nine
Жанр: комедія, ситком
Країна: США
Режисер: Енді Семберг, Майкл Бун
У головних ролях: Енді Семберг, Стефані Беатріс, Террі Крюс, Мелісса Фумеро, Джо Ло Тругліо, Челсі Перетті, Дірк Блокер, Джоель МакКіннон Міллер, Андре Брауер
Тривалість: 20 хв.
Кількість серій: 143
Кількість сезонів: 7

Якщо ви втомились від серйозних серіалів про копів, то життя на дільниці Бруклін 9-9 вам точно сподобається. Така компанія полісменів постійно влипає у дивні пригоди та точно знає, як розважатись навіть на робочому місці. Кожен персонаж, як і жарти, змушують продовжувати дивитись та перейматись долею цих копів.

Бруклін 9-9, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Останній справжній чоловік

Оригінальна назва: Last Man Standing
Жанр: комедія
Країна: США
Режисер: Джон Пасквін
У головних ролях: Тім Аллен, Ненсі Тревіс, Моллі Ефраїм, Кейтлін Дівер, Гектор Елізондо, Крістоф Сандерс
Тривалість: 22 хв.
Кількість сезонів: 7
Кількість серій: 141

Знайомтесь, Майк Бакстер - 40-річний чоловік, батько трьох Донечок, а також директор з маркетингу у магазинів товарів для туризму і спорту зі зрозумілою назвою "Вільний чоловік". Однак вдома в оточенні дівчат він перетворюється у доволі м'якотілого, хоча у вільний час веде свій відеоблог, іронічно розповідаючи про політичні новини.

Останній справжній чоловік, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Чудотворці

Оригінальна назва: Miracles Workers
Жанр: комедія
Країна: США
Режисер: Моріс Меребл
У головних ролях: Стів Бушемі, Деніел Редкліфф, Джеральдіна Вісванатхан, Каран Соні, Джон Басс
Тривалість: 20 хв.
Кількість серій: 14
Кількість сезонів: 2

Сюжет розповідає про те, що Бог вже втомився від Землі та так розчарувався людьми, що вирішує зайнятись іншим проєктом, а цей – знищити. Щоправда, кілька ангелів проти такого раптово рішення і усіма силами будуть боротись за людство. Однак хто сказав, що все буде легко і в Бога немає почуття гумору?

Другий сезон відрізняється темою та розповідає про Темні віки, де вже знайомі актори грають ролі зовсім інших персонажів. Жити у такому світі зовсім нелегко!

Чудотворці, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Бог мене зафрендив

Оригінальна назва: God Friended Me
Жанр: комедія, драма
Країна: США
Режисер: Маркос Сіга
У головних ролях: Брендон Майкл Холл, Вайолет Бін, Джависія Леслі, Сурадж Шарма, Джо Мортон
Тривалість: 43 хв.
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 13

Головний герой Майл Файнер не просто не вірить у Бога, а навіть записує підкасти про те, щоне існує такої вищої сили. Однак у певний момент персонаж під іменем Бог вирішує додати його у популярній соцмережі. Спершу Майлз не надто вірить у такий збіг, однак згодом він вирішує викрити особу, яка привертає його увагу різноманітними пропозиціями дружби. А навколо хлопця з'являються нові друзі, кохана людина, а також вдається налагодити стосунки з найближчими.

Бог мене зафрендив, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Дитинство Шелдона

Оригінальна назва: Young Sheldon
Жанр: комедія, ситком
Країна: США
Режисер: Джон Фавро
У головних ролях: Ієн Армітідж, Зої Перрі, Ланс Барбер, Енні Поттс та Джим Парсонс
Тривалість: 22 хв.
Кількість серій: 62
Кількість сезонів: 3

Для всіх, хто вже попрощався з Теорією великого вибуху, і всіх, хто досі не зацінив цей крутий серіал про учених, є крута можливість побачити, наскільки складно виховувати маленького генія. Дуже добрий та веселий ситком про дитинство Шелдона Купера, який розкриває чимало класних деталей життя героя, а також показує смішні ситуації з його родиною.

Дитинство Шелдона, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Адам руйнує все

Оригінальна назва: Adam Ruins Everything
Жанр: комедія, освітнє шоу
Країна: США
Режисер: Тім Вілкайм, Пол Бріганті
У головних ролях: Адам Коновер, Емілі Ексфорд, Браян Мерфі, Гейлі Норман та Рея Бутчер
Тривалість: 30 хв.
Кількість серій: 65
Кількість сезонів: 3

Комік Адам Коновер у цьому крутому проєкті руйнує всі стереотипи та хибні уявлення людей завдяки "дратівливим фактам". Чесну історію він показує з наукової точки зору, а також завдяки експертам. Якщо ви думаєте, що це щось нудне, то дуже помиляєтесь. Такими цікавими спростовування не були ще з часів "Руйнівників міфів"!

Адам руйнує все, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Читайте також: Ці серіали кожна жінка повинна подивитись хоч раз у житті: ТОП 10

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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