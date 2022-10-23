ТОП-5 продуктів для зміцнення імунітету восени

З приходом осені багато хто замислюється про те, як зміцнити свій імунітет. Захистити організм від сезонних захворювань і заповнити дефіцит вітамінів можна за допомогою медикаментів і змін деяких звичок в раціоні.

Восени навіть у здорових людей знижується імунітет, і зростає ймовірність підчепити вірусну інфекцію, пише inmyroom.

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Квашена капуста. Здоровий шлунок і кишківник, як відомо, – здоровий організм! Ще в капусті неймовірно багато вітаміну С і Р, заліза, цинку, фтору і йоду. Вона – практично єдиний доступний мегавітамін в зимовий час.

Мед. Без роздумів запасайся зараз медом на сезонних ярмарках. Мед використовують для підвищення імунітету вже кілька століть – він знімає стрес, знижує ризик простудних захворювань, допомагає згортати кров і сприяє швидкому загоєнню ран.

Здатні зарядити восени енергією і гриби, якщо вони екологічно чисті і виросли в правильному місці. Наприклад, боровики – джерело вітаміну D, а він необхідний нашому імунітету, відзначає доктор.

Боровики

Гарбузове насіння показане всім, хто страждає від надлишку холестерину і підвищеного тиску. Особливо актуально це восени.

Зелений чай є не тільки хорошою альтернативою ранкової чашки кави, але і дуже корисним продуктом. Він містить речовини, які зміцнюють імунітет. Зелений чай ефективно усуває бактерії і віруси, що викликають грип, пневмонію і ряд інших неприємних захворювань.

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