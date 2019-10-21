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Страви з курячого філе на всі випадки життя: смачні рецепти з фото
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Куряче філе – універсальний і дієтичний продукт, який має купу переваг. Куряче філе легко приготувати, з ним немає ніякої мороки, готується філе швидко, а виходить дуже смачно і соковито.
Суп з курячим філе і рисом
Інгредієнти:
- Оливкова олія 1 ст. л.
- Куряче філе 3 половинки
- Порошок чилі 1 ч. л.
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Стебло селери 2 шт.
- Перець чилі
- Часник
- Помідор свіжий 1 шт.
- Курячий бульйон 6 склянок
- Рис варений 1 склянка
- Кінза свіжа
- Часточки лайма
Як приготувати рисовий суп з курячим філе:
- У великій чавунній каструлі на середньому вогні розігріти оливкову олію. Викласти в розігріту каструлю куряче філе, посипати порошком чилі і смажити, помішуючи, близько 5-6 хвилин, до коричневої скоринки.
- Потім дістати філе з каструлі, викласти на тарілку, накрити фольгою і зберігати в теплі. У ту ж каструлю, в якій готувалося філе висипати цибулю, селеру, чилі і часник, смажити, помішуючи, близько 4-5 хвилин.
- Додати помідори, куряче філе і бульйон. Довести вміст каструлі до кипіння, зменшити вогонь, накрити кришкою і варити близько 15 хвилин. Після цього додати рис і кінзу, зняти каструлю з вогню і відразу ж подавати суп до столу.
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Гороховий суп з копченим курячим філе
Інгредієнти:
- Горох жовтий колотий 150 г
- Куряче філе копчене 200 г
- Картопля 350 г
- Морква 1 шт.
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Олія соняшникова рафінована 30 мл
- Кріп свіжий кілька гілочок
- Петрушка свіжа кілька гілочок
- Лавровий лист 1 шт.
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений
- Вода 1,6 л
Як приготувати гороховий суп з філе:
- Жовтий горох промийте в декількох водах. Для того, щоб горох зварився швидше, рекомендують замочити його на 4-5 годин у холодній воді.
- Отже, промитий горох перекладіть в каструлю і залийте чистою холодною водою. Поставте каструлю на плиту і на сильному вогні доведіть воду до кипіння. Потім вогонь збавте і варіть горох до моменту, коли він почне розварюються.
- Картоплю очистити, вимити і нарізати кубиками. Перекладіть картоплю в каструлю до гороху. За необхідності долийте окріп до рідини і доведіть до кипіння.
- Варіть картоплю з горохом ще близько 20-25 хвилин на повільному вогні, до м'якості картоплі. Посоліть суп, орієнтуючись на свій смак. Цибулю і моркву очистити, вимити і нарізати маленькими кубиками. У пательні розігрійте олію. Обсмажте цибулю з морквою на середньому вогні, помішуючи, 3 хвилини.
- Копчене куряче філе наріжте кубиками або шматочками довільної форми. Замість філе можна взяти інші частини копченої курки. М'ясо копченої курки і зажарку перекладіть в гороховий суп. Доведіть гороховий суп з копченостями до кипіння, зменште вогонь і варіть ще 7 хвилин.
- Зелень помийте, дрібно наріжте і відправте в суп в кінці приготування. Також додайте лавровий лист і чорний мелений перець. Перемішайте суп, востаннє і дайте йому закипіти, зніміть каструлю з плити. Гороховий суп з копченим курячим філе готовий.
Бутерброди з курячим філе
Інгредієнти:
- Борошно 1 ст. л.
- Чорний перець
- Куряче філе 4 шт.
- Рослинна олія
- Майонез ¼ склянки
- Базилік (рубаний) 2 ст. л.
- Хліб італійський або будь-який інший 4 скибочки
- Шинка 4 шматочки
- Помідор (порізаний тонкими кільцями) 1 шт.
- Моцарела або інший сир 60 г
Як приготувати бутерброди з курячим філе:
- На аркуші паперу змішати борошно і перець. Нанести отриману суміш на куряче м'ясо.
- У глибокій пательні розігріти олію на середньому вогні. Викласти на неї філе і обсмажити з двох сторін протягом 10 хвилин або до золотистого кольору. Готовність філе перевірити за допомогою ножа.
- Попередньо розігріти духовку. У маленькій мисці змішати майонез, базилік і 1/8 ч. л. перцю.
- Майонезну суміш намазати на шматочки хліба. Покласти шматочки на деко і поставити в духовку на 1-2 хвилини. Соус має трохи потемніти.
- Дістати деко з духовки, викласти на кожен хлібний шматочок по одному філе, зверху покласти помідори. Посипати бутерброди з курячим філе сиром і запікати гарячі бутерброди з куркою в духовці ще 2-3 хвилини (поки сир не розплавиться).
Смажене куряче філе
Інгредієнти:
- Куряче філе без шкірки 230 г
- Оливкова олія 30 г
- Цибуля шалот 1 шт.
- Часник 4 зубки
- Паприка 1 ч. л.
- Сік одного лимона
- Петрушка свіжа
- Сіль і чорний мелений перець за смаком
- Лимонні часточки для сервірування
Як приготувати смачне куряче філе:
- Куряче філе покласти між двома шарами харчової плівки (можна використовувати звичайні пластикові пакети) і відбити кухонним молоточком або качалкою до товщини м'яса приблизно 5 мм. Порізати відбите філе смужками шириною близько 1 см.
- У пательні розігріти оливкову олію. Викласти в неї смужки філе, шалот, часник, посипати паприкою і смажити на сильному вогні, помішуючи, близько 3 хвилин. Налити у пательню лимонний сік, посипати петрушкою, посолити і поперчити за смаком.
- Подавати куряче філе з лимонними часточками, прикрасивши листочками петрушки.
Млинці з начинкою з курячого філе і сиру
Інгредієнти:
Для млинців:
- Яйця 2 шт.
- Молоко або вода 250 мл
- Сіль 0,5 ч. л.
- Цукор 0,5 ч. л.
- Борошно 100 г
- Олія
Для начинки:
- Куряче філе 3 шт.
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Сир 100-150 г
- Вершки 200 мл
- Сіль за смаком
- Перець за смаком
- Олія для смаження
Як приготувати млинці з філе:
- Сир натираємо на тертці, куряче філе дрібно ріжемо, цибулю дрібно нарізаємо. Також знадобляться вершки 10%. Готуємо начинку для млинців. На олії обсмажуємо цибулю. Додаємо куряче філе, солимо і перчимо до смаку. Обсмажуємо до напівготовності.
- Додаємо вершки і сир (частину сиру залишаємо для посипання фаршированих млинців). Готуємо начинку до загустіння. Знімаємо з плити, даємо охолонути.
- Готуємо конвертики з млинців з куркою і сиром. В млинці загортаємо приготовлену начинку. Викладаємо конвертики із млинців в змащену олією форму, посипаємо сиром і відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку. Запікаємо млинчики з начинкою приблизно 15-20 хв.
Бургери з курячим філе, шинкою і сиром
Інгредієнти:
- Куряче філе (половинки) 4 шт.
- Оливкова олія екстра класу 1,5 ст. л.
- Сіль за смаком
- Чорний мелений перець
- Шинка 4 скибочки
- Моцарела копчена 8 скибочок
- Багет 1 шт.
- Масло вершкове 3 ст. л.
- Гірчиця 3 ст. л.
- Рукола або крес-салат 1 пучок
Як приготувати бургери з курячим філе:
- Включити духовку з функцією "гриль" для попереднього розігріву до високої температури. Деко застелити фольгою і викласти на нього філе, відбиті до товщини 0,5 см. Змастити курячі відбивні 1 столовою ложкою оливкової олії, посипати сіллю і перцем. Поставити деко в розігріту духовку і смажити філе близько 3-4 хвилин. Потім перевернути відбивні і смажити ще 3-4 хвилини.
- Дістати деко з духовки, на кожну курячу відбивну покласти по одному шматочку шинки і по 2 скибочки моцарели. Поставити деко в духовку ще на кілька хвилин, щоб сир розплавився. Посипати сіллю і перцем, скропити 1 столовою ложкою оливкової олії.
- Багет розрізати на 4 частини і в кожній частині зробити поздовжній надріз. Зрізи багета змастити вершковим маслом, а потім гірчицею.
- В окремій мисці змішати зелень з 1/2 столовою ложкою оливкової олії, сіль і перцем. Начинити багети зеленню і курячими відбивними з шинкою і сиром.
Запіканка з картоплею і курячим філе
Інгредієнти:
- Філе куряче 1 шт.
- Картопля 5 шт.
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Сирки плавлені 3 шт.
- Сливки 200 мл
- Гірчиця 1 ч. л.
- Олія для змащування форми
- Перець чорний мелений за смаком
- Сіль за смаком
- Цибуля зелена за смаком
Як приготувати запіканку з курячим філе:
- Очищену картоплю нарізати невеликими кубиками. Очищену цибулю нарізати дрібними кубиками. Невелику форму змастити олією. Викласти картоплю і цибулю в форму, посолити і поперчити за смаком. Перемішати.
- Куряче філе нарізати пластинами, накрити харчовою плівкою і відбити кухонним молотком з двох сторін. Натерти куряче філе сіллю.
- Плавлені сирки натерти на тертці. Додати вершки, гірчицю і сіль. Все перемішати. Викласти куряче філе на картоплю з цибулею. Залити картоплю і курку приготованим вершковим соусом з сиром і гірчицею і розподілити лопаткою.
- Поставити форму в розігріту до 180 градусів духовку на середній рівень. Запікати картопля з куркою 30-40 хвилин. Готову страву посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею.
Смажене куряче філе з помідорами і сиром
Інгредієнти:
- Куряче філе 4 шт.
- Помідори чері кілька штучок
- Оливки 16 шт.
- Сир фета 3 ст. л.
- Перець чорний мелений
- Олія рослинна
- Оцет бальзамічний 3 ст. л.
- Базилік свіжий невеликий 2 ст. л.
- Паста на гарнір (за бажанням)
Як приготувати смажене куряче філе:
- Куряче філе посипати з усіх боків чорним меленим перцем.
- Велику пательню з антипригарним покриттям розігріти на середньо-сильному вогні. Змастити олією. Викласти на розігріту пательню філе, готувати близько 6-7 хвилин з кожного боку. Перекласти філе на тарілку, накрити фольгою або кришкою, щоб зберегти його теплим.
- У невеликій мисці змішати помідори, оливки і оцет. У пательню, в якій смажилося філе, викласти помідорний салат і готувати, помішуючи, 1-2 хвилини.
- На філе викласти салат з помідорів, посипати сиром і базиліком. Подавати відразу ж, можна з відвареної пастою (за бажанням).
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