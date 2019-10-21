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Серіал Великі Вуйки

Страви з курячого філе на всі випадки життя: смачні рецепти з фото

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Страви з філе - фото 1
Страви з філе / maximum.fm

Куряче філе – універсальний і дієтичний продукт, який має купу переваг. Куряче філе легко приготувати, з ним немає ніякої мороки, готується філе швидко, а виходить дуже смачно і соковито.

Суп з курячим філе і рисом

Інгредієнти:

  • Оливкова олія ​​1 ст. л.
  • Куряче філе 3 половинки
  • Порошок чилі 1 ч. л.
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Стебло селери 2 шт.
  • Перець чилі
  • Часник
  • Помідор свіжий 1 шт.
  • Курячий бульйон 6 склянок
  • Рис варений 1 склянка
  • Кінза свіжа
  • Часточки лайма
Курячий суп з рисом - фото 362954
Курячий суп з рисом

Як приготувати рисовий суп з курячим філе:

  1. У великій чавунній каструлі на середньому вогні розігріти оливкову олію. Викласти в розігріту каструлю куряче філе, посипати порошком чилі і смажити, помішуючи, близько 5-6 хвилин, до коричневої скоринки.
  2. Потім дістати філе з каструлі, викласти на тарілку, накрити фольгою і зберігати в теплі. У ту ж каструлю, в якій готувалося філе висипати цибулю, селеру, чилі і часник, смажити, помішуючи, близько 4-5 хвилин.
  3. Додати помідори, куряче філе і бульйон. Довести вміст каструлі до кипіння, зменшити вогонь, накрити кришкою і варити близько 15 хвилин. Після цього додати рис і кінзу, зняти каструлю з вогню і відразу ж подавати суп до столу.

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Гороховий суп з копченим курячим філе

Інгредієнти:

  • Горох жовтий колотий 150 г
  • Куряче філе копчене 200 г
  • Картопля 350 г
  • Морква 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Олія соняшникова рафінована 30 мл
  • Кріп свіжий кілька гілочок
  • Петрушка свіжа кілька гілочок
  • Лавровий лист 1 шт.
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений
  • Вода 1,6 л
Гороховий суп з куркою - фото 362955
Гороховий суп з куркою

Як приготувати гороховий суп з філе:

  1. Жовтий горох промийте в декількох водах. Для того, щоб горох зварився швидше, рекомендують замочити його на 4-5 годин у холодній воді.
  2. Отже, промитий горох перекладіть в каструлю і залийте чистою холодною водою. Поставте каструлю на плиту і на сильному вогні доведіть воду до кипіння. Потім вогонь збавте і варіть горох до моменту, коли він почне розварюються.
  3. Картоплю очистити, вимити і нарізати кубиками. Перекладіть картоплю в каструлю до гороху. За необхідності долийте окріп до рідини і доведіть до кипіння.
  4. Варіть картоплю з горохом ще близько 20-25 хвилин на повільному вогні, до м'якості картоплі. Посоліть суп, орієнтуючись на свій смак. Цибулю і моркву очистити, вимити і нарізати маленькими кубиками. У пательні розігрійте олію. Обсмажте цибулю з морквою на середньому вогні, помішуючи, 3 хвилини.
  5. Копчене куряче філе наріжте кубиками або шматочками довільної форми. Замість філе можна взяти інші частини копченої курки. М'ясо копченої курки і зажарку перекладіть в гороховий суп. Доведіть гороховий суп з копченостями до кипіння, зменште вогонь і варіть ще 7 хвилин.
  6. Зелень помийте, дрібно наріжте і відправте в суп в кінці приготування. Також додайте лавровий лист і чорний мелений перець. Перемішайте суп, востаннє і дайте йому закипіти, зніміть каструлю з плити. Гороховий суп з копченим курячим філе готовий.

Бутерброди з курячим філе

Інгредієнти:

  • Борошно 1 ст. л.
  • Чорний перець
  • Куряче філе 4 шт.
  • Рослинна олія
  • Майонез ¼ склянки
  • Базилік (рубаний) 2 ст. л.
  • Хліб італійський або будь-який інший 4 скибочки
  • Шинка 4 шматочки
  • Помідор (порізаний тонкими кільцями) 1 шт.
  • Моцарела або інший сир 60 г
Ароматне філе на бутерброд - фото 362956
Ароматне філе на бутерброд

Як приготувати бутерброди з курячим філе:

  1. На аркуші паперу змішати борошно і перець. Нанести отриману суміш на куряче м'ясо.
  2. У глибокій пательні розігріти олію на середньому вогні. Викласти на неї філе і обсмажити з двох сторін протягом 10 хвилин або до золотистого кольору. Готовність філе перевірити за допомогою ножа.
  3. Попередньо розігріти духовку. У маленькій мисці змішати майонез, базилік і 1/8 ч. л. перцю.
  4. Майонезну суміш намазати на шматочки хліба. Покласти шматочки на деко і поставити в духовку на 1-2 хвилини. Соус має трохи потемніти.
  5. Дістати деко з духовки, викласти на кожен хлібний шматочок по одному філе, зверху покласти помідори. Посипати бутерброди з курячим філе сиром і запікати гарячі бутерброди з куркою в духовці ще 2-3 хвилини (поки сир не розплавиться).

Смажене куряче філе

Інгредієнти:

  • Куряче філе без шкірки 230 г
  • Оливкова олія ​​30 г
  • Цибуля шалот 1 шт.
  • Часник 4 зубки
  • Паприка 1 ч. л.
  • Сік одного лимона
  • Петрушка свіжа
  • Сіль і чорний мелений перець за смаком
  • Лимонні часточки для сервірування
Смажене куряче філе - фото 362957
Смажене куряче філе

Як приготувати смачне куряче філе:

  1. Куряче філе покласти між двома шарами харчової плівки (можна використовувати звичайні пластикові пакети) і відбити кухонним молоточком або качалкою до товщини м'яса приблизно 5 мм. Порізати відбите філе смужками шириною близько 1 см.
  2. У пательні розігріти оливкову олію. Викласти в неї смужки філе, шалот, часник, посипати паприкою і смажити на сильному вогні, помішуючи, близько 3 хвилин. Налити у пательню лимонний сік, посипати петрушкою, посолити і поперчити за смаком.
  3. Подавати куряче філе з лимонними часточками, прикрасивши листочками петрушки.

Млинці з начинкою з курячого філе і сиру

Інгредієнти:

Для млинців:

  1. Яйця 2 шт.
  2. Молоко або вода 250 мл
  3. Сіль 0,5 ч. л.
  4. Цукор 0,5 ч. л.
  5. Борошно 100 г
  6. Олія

Для начинки:

  • Куряче філе 3 шт.
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Сир 100-150 г
  • Вершки 200 мл
  • Сіль за смаком
  • Перець за смаком
  • Олія ​​для смаження
Рецепти: начинки для млинців - фото 362959
Рецепти: начинки для млинців

Як приготувати млинці з філе:

  1. Сир натираємо на тертці, куряче філе дрібно ріжемо, цибулю дрібно нарізаємо. Також знадобляться вершки 10%. Готуємо начинку для млинців. На олії обсмажуємо цибулю. Додаємо куряче філе, солимо і перчимо до смаку. Обсмажуємо до напівготовності.
  2. Додаємо вершки і сир (частину сиру залишаємо для посипання фаршированих млинців). Готуємо начинку до загустіння. Знімаємо з плити, даємо охолонути.
  3. Готуємо конвертики з млинців з куркою і сиром. В млинці загортаємо приготовлену начинку. Викладаємо конвертики із млинців в змащену олією форму, посипаємо сиром і відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку. Запікаємо млинчики з начинкою приблизно 15-20 хв.

Бургери з курячим філе, шинкою і сиром

Інгредієнти:

  • Куряче філе (половинки) 4 шт.
  • Оливкова олія екстра класу 1,5 ст. л.
  • Сіль за смаком
  • Чорний мелений перець
  • Шинка 4 скибочки
  • Моцарела копчена 8 скибочок
  • Багет 1 шт.
  • Масло вершкове 3 ст. л.
  • Гірчиця 3 ст. л.
  • Рукола або крес-салат 1 пучок
Бургер - фото 362961
Бургер

Як приготувати бургери з курячим філе:

  1. Включити духовку з функцією "гриль" для попереднього розігріву до високої температури. Деко застелити фольгою і викласти на нього філе, відбиті до товщини 0,5 см. Змастити курячі відбивні 1 столовою ложкою оливкової олії, посипати сіллю і перцем. Поставити деко в розігріту духовку і смажити філе близько 3-4 хвилин. Потім перевернути відбивні і смажити ще 3-4 хвилини.
  2. Дістати деко з духовки, на кожну курячу відбивну покласти по одному шматочку шинки і по 2 скибочки моцарели. Поставити деко в духовку ще на кілька хвилин, щоб сир розплавився. Посипати сіллю і перцем, скропити 1 столовою ложкою оливкової олії.
  3. Багет розрізати на 4 частини і в кожній частині зробити поздовжній надріз. Зрізи багета змастити вершковим маслом, а потім гірчицею.
  4. В окремій мисці змішати зелень з 1/2 столовою ложкою оливкової олії, сіль і перцем. Начинити багети зеленню і курячими відбивними з шинкою і сиром.

Запіканка з картоплею і курячим філе

Інгредієнти:

  • Філе куряче 1 шт.
  • Картопля 5 шт.
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Сирки плавлені 3 шт.
  • Сливки 200 мл
  • Гірчиця 1 ч. л.
  • Олія для змащування форми
  • Перець чорний мелений за смаком
  • Сіль за смаком
  • Цибуля зелена за смаком
Запіканка картопля з курячим філе - фото 362962
Запіканка картопля з курячим філе

Як приготувати запіканку з курячим філе:

  1. Очищену картоплю нарізати невеликими кубиками. Очищену цибулю нарізати дрібними кубиками. Невелику форму змастити олією. Викласти картоплю і цибулю в форму, посолити і поперчити за смаком. Перемішати.
  2. Куряче філе нарізати пластинами, накрити харчовою плівкою і відбити кухонним молотком з двох сторін. Натерти куряче філе сіллю.
  3. Плавлені сирки натерти на тертці. Додати вершки, гірчицю і сіль. Все перемішати. Викласти куряче філе на картоплю з цибулею. Залити картоплю і курку приготованим вершковим соусом з сиром і гірчицею і розподілити лопаткою.
  4. Поставити форму в розігріту до 180 градусів духовку на середній рівень. Запікати картопля з куркою 30-40 хвилин. Готову страву посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Смажене куряче філе з помідорами і сиром

Інгредієнти:

  • Куряче філе 4 шт.
  • Помідори чері кілька штучок
  • Оливки 16 шт.
  • Сир фета 3 ст. л.
  • Перець чорний мелений
  • Олія рослинна
  • Оцет бальзамічний 3 ст. л.
  • Базилік свіжий невеликий 2 ст. л.
  • Паста на гарнір (за бажанням)
Куряче філе з сиром - фото 362963
Куряче філе з сиром

Як приготувати смажене куряче філе:

  1. Куряче філе посипати з усіх боків чорним меленим перцем.
  2. Велику пательню з антипригарним покриттям розігріти на середньо-сильному вогні. Змастити олією. Викласти на розігріту пательню філе, готувати близько 6-7 хвилин з кожного боку. Перекласти філе на тарілку, накрити фольгою або кришкою, щоб зберегти його теплим.
  3. У невеликій мисці змішати помідори, оливки і оцет. У пательню, в якій смажилося філе, викласти помідорний салат і готувати, помішуючи, 1-2 хвилини.
  4. На філе викласти салат з помідорів, посипати сиром і базиліком. Подавати відразу ж, можна з відвареної пастою (за бажанням).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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