ТОП-5 продуктів, багатих на йод

Вчені підготували добірку продуктів, які багаті йодом і які тепер, можливо, будуть частіше присутніми у вашому раціоні.

Печінка тріски. Це чемпіон за вмістом йоду: всього в 100 грамах цього цінного продукту міститься 370 мкг йоду, що в 3 рази більше добової норми.

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Фейхоа. Цей невеликий за розміром плід містить майже стільки ж йоду, скільки печінка тріски (300 мкг в 100 грамах). Його рекомендують вживати в свіжому вигляді, розтерши з медом або цукром.

Морська і річкова риба, морепродукти. Велика кількість йоду міститься в мідіях, кальмарах, креветках, всіх видах червоних риб, скумбрії і оселедці (від 100 до 300 мкг).

Морські водорості. Наприклад, одна порція норі (10 г): до 4 500 мкг (3000% денної потреби йоду).

Креветки. Більшість морепродуктів відрізняється високим вмістом йоду, але саме креветки є чи не єдиним джерелом потужного антиоксиданту астаксантину. Він не тільки ефективно бореться з вільними радикалами, а й покращує роботу мозку і центральної нервової системи.

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