ТОП-5 пісень, які не варто слухати за кермом, і ось чому

Британське кредитне агентство Moneybarn визначило найбільш небезпечну музику для водіїв. Під час дослідження вони склали рейтинг композицій, які краще ніколи не слухати за кермом.

Небезпечною виявили музику, в якій темп перевищує 120 BPM (beats per minute – четвертих нот на хвилину).

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Такі композиції відволікають увагу водія, а швидкий ритм провокує до агресивної їзди. А це означає, що такі пісні підвищують ризик ДТП.

Агентство ТОП-5 небезпечних пісень для прослуховування в авто:

Green Day – American Idiot

Miley Cyrus – Party In The U.S.A.

The Killers – Mr. Brightside

The Chainsmokers – Don't Let Me Down ft. Daya

Bruce Springsteen – Born to Run

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