Безпілотні авто у майбутньому можуть замінити борделі

Новітні технології не лише спрощують наше життя, а й міняють секс, проституцію та навіть порноіндустрію.

Масове використання безпілотних автомобілів змінить не лише ринок транспорту, а й сексуальне життя. До таких висновків прийшли автори дослідження Скотт Коен з університету Суррея та Деббі Хопкінс з Оксфорда.

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Секс в автомобілі

Дослідження показало, що пасажири безпілотних автомобілів частіше вживають їжу, сплять та займаються сексом, ніж у звичайних авто. Усім відомо, що секс в авто – один зі способів урізноманітнити сексуальне життя (але не робіть так, як одна з головних героїнь серіалу "Американські боги"). Нещодавнє дослідження показало, що сексом в авто готові займатися 48% людей.

Люди все частіше займаються сексом в авто / Anca Dunavete

Поява безпілотних автомобілів буде лише стимулювати цікавість до такого інтиму. Науковці встановили, що секс в авто буде відбуватися навіть у тому випадку, якщо салон обладнають великою кількістю камер. Але тут виникає питання, пов'язане з безпекою особистих даних.

Проституція на колесах

Учений Скотт Коен стверджує, що також з'являться "готелі на годину на колесах", у яких люди будуть займатися сексом. В багатьох країнах розвинутий секс-туризм і безпілотні автомобілі будуть лише розвивати цю сферу.

Безпілотники стануть борделями / Hayinfo

Легко уявити собі новий квартал червоних ліхтарів Амстердама на колесах, – резюмували учені автори дослідження.

Вплинуть безпілотні авто і на індустрію сексуальних послуг в країнах, де заборонена проституція. Всі знають, що в Україні вона заборонена, але вона все ж є. І безпілотні автомобілі будуть лише стимулювати цей бізнес.

Новий формат порно

Порноіндустрія завжди одна з перших використовує технологічні новинки. На думку вчених так буде і з безпілотними авто. Дослідники вважають, що такий вид порно викличе цікавість у глядачів. Безпілотники будуть нашпиговані вбудованими камерами, тому для зйомок навіть не знадобиться наявність операторів. Щоправда, актори будуть потрібними.

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