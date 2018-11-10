Науковці розповіли, чому водії люблять співати за кермом

Багатьом водіям, а особливо новачкам, частенько хочеться за кермом співати або вести приємні бесіди. Вчені з'ясували, що бажання співати може виникати підсвідомо, з метою отримати користь для психічного та фізіологічного здоров'я.

Представники науки в області психології прийшли до висновку, що у водіїв під час співу за кермом поліпшується самопочуття і здоров'я. Прослуховування музики сприяє підвищенню антитіл в організмі, а отже, стан імунітету поліпшується.

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Також співати в машині корисно для психіки. Вчені вважають, що таким способом можна поліпшити стан після депресії та стресу. Якщо співати разом з пасажиром, то відбудеться поліпшення соціального зв'язку. Прислухаючись до мелодії, люди відволікаються від неприємних думок і перемикаються на позитив.

Під час співу в авто підвищується кількість гормону радості, як при обіймах з коханою людиною. На думку психолога, приємна музика сприяє виробленню окситоцину. Його ще називають гормоном любові. Цей хімічний компонент викликає почуття розслаблення і умиротворення. Також відбувається вироблення серотоніну, який знижує відчуття тривожності.

Як відомо, глибокі вдихи сприяють зняттю стресу. Під час співу вони стають глибшими у порівнянні зі звичайним діалогом, в результаті чого зменшується емоційне напруження через стрес.

Спів за кермом не тільки покращує психологічне та фізіологічне здоров'я, але і допомагає не заснути водію під час тривалої поїздки і приємно провести час. Однак не треба втрачати концентрацію під час співу за кермом, і обов'язково дотримуватися правил дорожнього руху.

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