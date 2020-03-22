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ТОП-5 ідей домашніх образів: що одягати під час карантину чоловікам
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Якщо ти думаєш, що самоізоляція – причина виглядати неохайно, то ти помиляєшся. Вірус може жити на тканинах до 12 годин, тому фахівці рекомендують частіше змінювати одяг. Чим це не привід приміряти нові домашні образи? Пропонуємо 5 варіантів домашнього дозвілля та відповідний одяг до кожного з них.
На тлі всесвітнього карантину ідея скасувати всі плани і залишитися вдома з цікавою книгою, серіалом або іншими приємними справами здається не такою вже й поганою. І способів добре провести час в чотирьох стінах не так мало, як може здатися навіть завзятим екстравертам. Зручний одяг для дому стане в цьому відмінним помічником. Тож розповідаємо, на які речі варто звернути увагу, щоб і вдома під час віддаленої роботи чи за переглядом серіалу почуватися на всі 100%. А щоб легше було підібрати образ, представляємо до твоєї уваги 5 найімовірніших сценаріїв "убивання" часу вдома.
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Віддалена робота
У зв'язку з карантином багатьом довелося облаштувати робочі місця вдома. Розуміємо, що працювати з дому часто виходить не дуже продуктивно. І щоб хоч трохи залишатися у тонусі, рекомендуємо одягатися на період робочих годин у цей одяг, який найбільше наближений до повсякденного образу. Так, відмінним варіантом будуть джинси, у яких уже не з'являєшся на публіці, сорочка або ж джемпер.
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Запланував вечірку
Якщо ж залишитися вдома для тебе означає закотити грандіозну вечірку, тоді тобі треба подумати над простим ненав'язливим, але водночас стильним та трендовим образом. У цьому випадку відмінно підійдуть зручні спортивні джоггери або інші улюблені "спортивки" і худі з капюшоном у тон до штанів. Не забувай про елементи, які зроблять твій лук запам'ятовуваним. Якщо ж це вечірка, то довершити свій комфортний образ можеш короткою шапкою-біні. Дівчата оцінять!
Але з огляду на карантин, якого ми наполегливо рекомендуємо дотримуватися, "тусовку" варто перенести в онлайн. Спілкування з друзями у відеочаті під бокал вина легко зробить твій вечір незабутнім.
Вийшов новий сезон улюбленого серіалу
Одну вилазку з дому зробити все ж доведеться для вдалого вікенду. Аби перегляд серіалу став ще приємнішим, потрібно збігати у магазин за смаколиками (або знищувати запаси, які зробив перед карантином). Але потім ти спокійно можеш залишитися в футболці з кумедним принтом, у якій соромишся виходити на вулицю, і розслаблених шортах. Погоджуємося, це не дуже нарядно, але зате не буде прикро, коли ти випадково проливаєш на себе кока-колу від несподіваного повороту у черговій серії улюбленого серіалу.
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Тобі потрібно виспатися
У тебе ненормований робочий день або ти просто чудово повеселився вчора, і тепер все, чого хочеться, – це закрити очі і трохи поспати. Ми б могли говорити, що відсипатися – це досить шкідливо, але іноді й самі не можемо встояти перед такою спокусою. Так що запасись красивою та комфортною піжамою і маскою для сну, щоб не прокинутися від сонячного світла. І не забудь увімкнути режим "не турбувати" на усіх гаджетах.
Пікантні плани
Якщо ж ти запланував шалені вихідні у форматі секс-марафону, то зазвичай, одяг у таких ситуаціях не дуже доречний. Але й без нього не завжди можна обійтися. Так, наприклад, тобі доведеться зустріти кур'єра з піцою. І що тоді? Ми радимо зробити вибір на користь халата – його ж найпростіше одягнути і ще легше зняти. Ну і наостанок додамо: заздалегідь подбай про спокусливу білизну – твоя кохана оцінить!
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