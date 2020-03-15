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Як і з чим носити чоловічі кросівки весною 2020: ТОП 15 модних ідей у фото
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Чоловічі кросівки стали невід'ємною частиною життя модників. Адже вони носять їх на роботу, побачення, при заняттях спортом і на ділові зустрічі. Тож у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ розповідаємо, з чим поєднувати кросівки, щоб завжди бути у тренді!
Багато чоловіків віддадуть перевагу кросівкам, замість іншого взуття. Адже існує величезний вибір моделей, які можна носити круглий рік. І основна перевага кросівок полягає в тому, що спортивне взуття не лише забезпечує високий рівень комфорту, а й завжди виглядає стильно.
До теми: Модні чоловічі кросівки: ТОП 5 трендів сезону весна-літо 2020 (фото)
Кросівки точно присутні у гардеробі будь-якого сучасного чоловіка. І, всупереч думці, що склалася, таке взуття не завжди відрізняються спортивним зовнішнім виглядом і можуть легко поєднуватися з офіційним одягом для ділових зустрічей.
З чим носити чоловічі кросівки: 10 модних ідей
#1
Сіре довге пальто і чорні вовняні штани – must have речі в арсеналі джентльменів з почуттям стилю. Створити красивий контраст з іншими елементами цього лука допоможуть білі кросівки.
#2
Помаранчева куртка-пуховик в парі з темно-синіми спортивними штанами – чудова ідея для створення чоловічого лука в стилі елегантної повсякденності. Пара помаранчевих кросівок додасть образу невимушеності.
#3
Сірий в'язаний светр і чорні спортивні штани – чудовий варіант для нескладного, але модного чоловічого образа. Закінчивши лук чорно-білими кросівками, ти додаси в нього свіжі нотки.
#4
Чорна сорочка з довгим рукавом і чорні штани-чіноси буде класною ідеєю для невимушеного образу на кожен день. Сміливі модники можуть доповнити стильний повсякденний лук білими кросівками.
#5
Сіре довге пальто з візерунком "в ялинку" і сині джинси – відмінне рішення для побачення з дівчиною або зустрічі з колегами. Створити красивий контраст з іншими предметами з цього образу допоможуть чорні кросівки.
#6
У чорному довгому пальті і сірих вовняних класичних штанах можна зводити дівчину в стильний ресторан або в театр. Подобається експериментувати? Заверши образ білими кросівками, що додасть контрасту у твій модний лук.
#7
Склавши образ з сірого лляного піджака і чорних штанів-чіносів, можна отримати ефектний чоловічий лук для неофіційних зустрічей після роботи. Створити контраст з іншими складовими цього образу допоможуть білі кросівки.
#8
Чорна куртка харінгтон і темно-сині порвані джинси допоможуть створити нескладний і комфортний образ для вихідного для, прогулянки в парку або вечора в пабі з друзями. Такий лук нескладно пристосувати до повсякденних потреб, якщо доповнити його темно-сірими кросівками.
#9
Дует білого двобортного піджака і чорних штанів-чіносів дозволить створити елегантний і актуальний чоловічий ансамбль. Підбираючи взуття, можна трохи пофантазувати і доповнити лук чорними кросівками, що додасть ще більшої строгості.
#10
Біла футболка з круглим вирізом і чорні джинси – must have речі в гардеробі чоловіків з чудовим смаком в одязі. Підбираючи взуття, можна звернути увагу на чорні кросівки.
#11
Темно-зелена вітрівка в поєднанні з чорними штанами однозначно буде звертати на себе увагу прекрасних дам. Ти можеш легко адаптувати такий образ до повсякденних умов міського життя, надівши чорні кросівки.
#12
Бежевий плащ і чорні штани – відмінний варіант для офісного образу на кожен день. Щоб лук не здавався занадто ідеальним, подумай про контрастні деталі, наприклад, чорні кросівки.
#13
Оливковий бомбер і чорні джинси – необхідні елементи в гардеробі чоловіків з відмінним смаком в одязі. Любителі ризикованих поєднань можуть закінчити лук чорними кросівками.
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