ТОП 5 чоловічих трендів 2010-х, які уже не актуальні у новому десятилітті

Озираючись назад, ми схильні вважати, що 2010-ті роки були експериментальним десятиліттям для чоловічого стилю. Але деякі модні в той час речі вже, на жаль, не в тренді. Розповідаємо, що не варто одягати чоловікам у новому десятилітті, щоб не виглядати кумедно.

Деякі із чоловічих трендів останньої декади все ще актуальні, проте багато з них здаються уже кумедними і недоречними у новому десятилітті. Але 2010-ті роки були часом сміливих модних експериментів: чоловіки одягали і спортивний одяг, і вишукані костюми, а ефектні речі легко вписувалися у повсякденні образи.

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Є й такі чоловічі тенденції минулих років, які занадто "вічні", щоб піти в небуття, але всі трохи втомилися від байкерських косух, бомберів, черевиків челсі, круглих горловин і мінімалістських кросівок.

Чоловічі джинси-skinny

Обтягуючі джинси у чоловічих образах вже не такі популярні. Їх змінюють широкі штани переважно зі світлого деніму, які були у тренді в 90-х.

Але є і вийнятки. Джинси-skinny доречні тільки при певній формі ніг. Вони відмінно виглядають на високих, струнких чоловіках, які носять тільки темне. Тож якщо ти не рокер, у тебе не дуже худі ноги і не дуже високий зріст, обтягуючі джинси, найімовірніше, робили твою фігуру не вельми привабливою.

Логотипи

Написи і принти були популярні ще з 90-х. І вони дійсно були на кожному кроці – від білизни до взуття. Але зараз дизайнери відійшли від позиції "наскільки багато цих написів влізе на одну футболку". Одним словом, ти більше не повинен бути ходячим рекламним щитом, а логотипи краще вибирати креативні і нестандартні.

Образ брутального лісоруба

Суворий північний чоловік у вузьких джинсах і картатій сорочці зобов'язаний був носити огрядну бороду. І неважливо, що працює він баристою чи офісним клерком. Пишні бороди вимагають догляду більше, ніж це собі уявляють більшість чоловіків. Так що краще обмежитися стильною короткою щетиною, яку можна змінювати на свій смак.

Дуже порвані джинси

Модники завжди щось робили з деніму: варили, обробляли камінням, додавали вишивку, рвали. У 2010-х останнє досягло апогею – порвані джинси стали не просто звичним, але навіть в магазинах складно було знайти абсолютно цілу пару. Часом площа дірок навіть перевищувала площу уцілілих ділянок!

Уггі

Взуття – це саме ця категорія гардероба, яка чомусь виявилася надто експериментальною за минуле десятиліття. Тож останню декаду можна сміливо назвати "епохою потворного взуття" і головний її атрибут – уггі. Але зараз таке взуття виглядає надто дивно у чоловічому повсякденному образі.

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