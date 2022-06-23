ТОП 5 автомобілів для водіїв, які тільки закінчили автошколу

Вибір першого автомобіля – вкрай важливий етап для водіїв початківців. І аби водіння з перших кілометрів давалося легко й без стресу, ось на які моделі варто звернути увагу.

Експерти HotCars назвали 5 найнадійніших найбезпечніших та найкомфортніших марок, які відмінно підійдуть тим, хто тільки закінчив автошколу.

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Chevrolet Equinox

На думку експертів, цей автомобіль може гарантувати, що водій за його кермом буде почуватися спокійно. При тестуванні Американським страховим інститутом страхової безпеки (IIHS) автомобіль отримав хороші оцінки. До того ж авто оснащене адаптивним круїз-контролем, який може запобігти можливому фронтовому зіткненню і вчасно сповільнитися.

Ford Fiesta

Водії люблять цю модель за те, що нею легко керувати, вона економна і комфортна. Невеликі розміри роблять Ford Fiesta ідеальним першим автомобілем для молодих водіїв, яким ще складно звикнути до габаритів. Крім того, на цій машині доволі легко паркуватися.

Subaru Outback

Надійний Subaru Outback визнаний автоекспертами відмінним варіантом для початківців водіїв. Він поставляється з повним приводом, завдяки чому можна підкорити практично будь-яку місцевість. Крім того, авто має багато місця для пасажирів і вантажу.

Toyota Tacoma

Toyota Tacoma виготовляють з 1991 року і є дуже популярним пікапом, тому можна знайти бюджетний старий варіант. Ще однією перевагою є те, що авто розраховане на великий пробіг. Цей пікап є надзвичайно надійним та ідеальним для тих, хто хоче запам'ятати перший автомобіль.

Tesla Model 3

Tesla Model 3 – ідеальна перша машина. Вона має безліч функцій безпеки, тому є однією з найкращих для початківців. Авто допомагає виправити поширені помилки, які можуть допускати недосвідчені водії, а також ідеально підходить для молоді. Головним недоліком авто є, звичайно ж, його дорожнеча.

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