ТОП 4 нові серіали березня 2021, які варто подивитись

Найкрутіші прем'єри серіалів березня 2021 точно припадуть до душі фанатам фантастики, драми та трилерів. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у перший місяць весни.

Осколки (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Debris

Debris Жанр : фантастика, містика, драма

: фантастика, містика, драма Країна : США

: США Режисер: Стівен А. Едельсон, Ребекка Родрігес

Стівен А. Едельсон, Ребекка Родрігес У головних ролях : Джонатан Такер, Ріенн Стіл, Томас Кадро, Дженніфер Коппінг, Стівен Адеколу

: Джонатан Такер, Ріенн Стіл, Томас Кадро, Дженніфер Коппінг, Стівен Адеколу Тривалість : 48 хв.

: 48 хв. Коли: з 1 березня 2021

У центрі сюжету агенти Браян Беневенті та Філона Джонс, які хоч і представляють різні країни, але мають справу зі спільною справою. І це далеко не простий злочин, а неймовірна знахідка - осколки інопланетного судна, які впливають на дії людей.

Осколки, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Тихоокеанський рубіж: темна зона (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Pacific Rim: The Black

Pacific Rim: The Black Жанр : фантастика, бойовик, анімаційний

: фантастика, бойовик, анімаційний Країна : США

: США Режисер: Крейг Кайл, Грег Джонсон

Крейг Кайл, Грег Джонсон У головних ролях : Іку Мінасе

: Іку Мінасе Тривалість : 60 хв.

: 60 хв. Коли: з 4 березня 2021

Новий серіал від Netflix базується на однойменному всесвіті, створеному Гільєрмо Дель Торо. За сюжетом, коли з Тихого океану піднялись величезні монстри кайдзю. Для того, щоб боротись з ними, люди створили гігантських роботів єгерів, якими можуть керувати двоє пілотів, чия свідомість міцно зв'язана. У центрі подій брат та сестра Тейлор та Хейлі, які намагаються знайти своїх батьків у рідному місті. Але єдине, на що вони натрапляють - забутого єгеря, який допоможе їм у місії з порятунку близьких.

Тихоокеанський рубіж: темна зона, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Покоління (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Generation

Generation Жанр: комедія, драма

комедія, драма Країна: США

США Режисер: Даніел Барнз, Чаннінг Годфрі Піплз

Даніел Барнз, Чаннінг Годфрі Піплз У головних ролях: Хлоя Іст, Лукіта Максвелл, Натаня Александр, Хейлі Санчес, Мері Бердсонг, Патриція Де Леон, Дієго Джозеф

Хлоя Іст, Лукіта Максвелл, Натаня Александр, Хейлі Санчес, Мері Бердсонг, Патриція Де Леон, Дієго Джозеф Тривалість : 42 хв.

: 42 хв. Коли: з 11 березня 2021

Круті підлітки, які лякають дорослих на темних станціях метро, отримали власне телешоу. Нова підліткова драма від HBO Max підійде за форматом шанувальникам "Ейфорії", адже тут чимало історій сучасної молоді, яка досліджує свою сексуальність у доволі консервативних умовах.

Покоління, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Сокіл та Зимовий солдат (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: The Falcon and the Winter Soldier

The Falcon and the Winter Soldier Жанр : фентезі, бойовик, драма, супергероїка

: фентезі, бойовик, драма, супергероїка Країна : США

: США Режисе р: Карі Скогленд

р: Карі Скогленд У головних ролях: Ентоні Макі, Себастіан Стен, Даніель Брюль, Емілі Ван Кемп і Ваятт Расселл

Ентоні Макі, Себастіан Стен, Даніель Брюль, Емілі Ван Кемп і Ваятт Расселл Тривалість: 60 хв.

60 хв. Коли: з 19 березня 2021

Ще один серіал від Marvel, який розповість про події після стрічки "Месники: Фінал". Цього разу в центрі сюжету будуть Зимовий солдат та Сокіл, який отримав щит Капітана Америки. На цю шалену парочку очікують нові пригоди, завдання та проблеми, з якими стикаються супергерої щодня.

Сокіл та Зимовий солдат, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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