ТОП-30 пісень, які українці цього тижня шукали в Shazam

Десь почув пісню, але так і не знаєш, хто її виконує? Радіо МАКСИМУМ зібрало хіт-парад треків за пошуками у Shazam серед українців за останній тиждень. Слухай найпопулярнішу музику онлайн у нашому плейлисті.

У кожного траплялась ситуація, коли десь залунав крутий трек, але ніхто не знає назву. Сьогодні з цією проблемою доволі легко впоратись, адже всесильний інтернет та Shazam швидко додають пісню у персональний плейлист. Радіо МАКСИМУМ вирішило зробити добірку найбільш популярних треків, які шукали цього тижня українця. Від світових хітів до старих композицій – слухайте плейлист всіх пісень нижче!

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На першому місці опинився трек Issam Alnajjar – Hadal Ahbek, і це не дивно, адже його автор не просто молодий музикант, а й зірка TikTok.

Другу позначку міцно зайняв австралійський хіп-хопер Masked Wolf з піснею Astronaut In The Ocean. І це не дивно, адже ефектний кліп з ракетами швидко зібрав понад 7 мільйонів переглядів.

Трійку лідерів займає Kim Dracula, ще один яскравий персонаж з TikTok, який зумів зібрати 10 мільйонів переглядів на Youtube. Хоч нецензурної лексики у його треках чимало, а коментарі закриті, але хлопець впевнено рухається перед у всіх чартах.

Четверту позицію зайняв вже доволі старий трек турецького ді-джея Mahmut Orhan, який вийшов у світ ще у 2016. Але це не стало перепоною для того, що настала друга хвиля популярності.

На п'ятому місці також затримався відомий ді-джей Tiësto зі своєю піснею The Business. Танцювальний трек точно зробив кінцівку 2020 року кращою, а також затримався у чартах і на початку 2021.

Гіпнотичний трек Deep End від юної Fousheé сміливо увірвався у ТОП-6 найбільш шазамнутих треків серед українців. І це не дивно, адже яскравий кліп та неймовірна популярність у TikTok не могли залишити слухачів осторонь.

Пісня ізраїльсько-нідерландського Dotan – Numb вже третій рік поспіль пробивається у хіт-паради, а все через просте та приємне звучання. Тож не дивно, що й цього тижня вона зайняла 7 позицію.

Деякі треки можуть містити нецензурну лексику

Повний плейлист найбільш трендових пісень тижня в Україні, слухати музику онлайн:

Також всі пісні можна почути за цим посиланням.

Список треків:

Issam Alnajjar - Hadal Ahbek

Masked Wolf - Astronaut In The Ocean

Kim Dracula - Paparazzi

Mahmut Orhan - Feel feat. Sena Sener

Tiësto - The Business

Fousheé - Deep End

Dotan - Numb

Jason Derulo - Take You Dancing

Often (Kygo Remix) - The Weeknd

CJ - WHOOPTY

Bastard! - F..k That

blackbear - hot girl bummer

Moses & Emr3ygul ( Feat. Alexiane) - A Million on My Soul (Remix)

Bring Me The Horizon - Can You Feel My Heart

The Weeknd - Blinding Lights

Duncan Laurence - Arcade

Артем Пивоваров - Дежавю (UA Version)

Slidin' - MLC

Desperado - Rihanna

RAYE - Natalie Don't

Kaito Shoma - Scary Garry

ZABO - Breathe

Lewis Capaldi - Someone You Loved

twocolors - Lovefool

Pascal Letoublon - Friendships (Original Mix)

David Guetta Feat. Kid Cudi - Memories

Nightcore - Tokyo (Leat'eq)

Erica Banks - Buss It

Ava Max - Kings & Queens

Monaldin - Femme Like You (feat. Emma Péters)

Topic, A7S - Breaking Me ft. A7S

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