На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ТОП-30 пісень, які українці цього тижня шукали в Shazam
-
- 60
Десь почув пісню, але так і не знаєш, хто її виконує? Радіо МАКСИМУМ зібрало хіт-парад треків за пошуками у Shazam серед українців за останній тиждень. Слухай найпопулярнішу музику онлайн у нашому плейлисті.
У кожного траплялась ситуація, коли десь залунав крутий трек, але ніхто не знає назву. Сьогодні з цією проблемою доволі легко впоратись, адже всесильний інтернет та Shazam швидко додають пісню у персональний плейлист. Радіо МАКСИМУМ вирішило зробити добірку найбільш популярних треків, які шукали цього тижня українця. Від світових хітів до старих композицій – слухайте плейлист всіх пісень нижче!
І ще: Найгарячіші хіти тижня: нова попмузика січня для крутого настрою
На першому місці опинився трек Issam Alnajjar – Hadal Ahbek, і це не дивно, адже його автор не просто молодий музикант, а й зірка TikTok.
Другу позначку міцно зайняв австралійський хіп-хопер Masked Wolf з піснею Astronaut In The Ocean. І це не дивно, адже ефектний кліп з ракетами швидко зібрав понад 7 мільйонів переглядів.
Трійку лідерів займає Kim Dracula, ще один яскравий персонаж з TikTok, який зумів зібрати 10 мільйонів переглядів на Youtube. Хоч нецензурної лексики у його треках чимало, а коментарі закриті, але хлопець впевнено рухається перед у всіх чартах.
Четверту позицію зайняв вже доволі старий трек турецького ді-джея Mahmut Orhan, який вийшов у світ ще у 2016. Але це не стало перепоною для того, що настала друга хвиля популярності.
На п'ятому місці також затримався відомий ді-джей Tiësto зі своєю піснею The Business. Танцювальний трек точно зробив кінцівку 2020 року кращою, а також затримався у чартах і на початку 2021.
Гіпнотичний трек Deep End від юної Fousheé сміливо увірвався у ТОП-6 найбільш шазамнутих треків серед українців. І це не дивно, адже яскравий кліп та неймовірна популярність у TikTok не могли залишити слухачів осторонь.
Пісня ізраїльсько-нідерландського Dotan – Numb вже третій рік поспіль пробивається у хіт-паради, а все через просте та приємне звучання. Тож не дивно, що й цього тижня вона зайняла 7 позицію.
Деякі треки можуть містити нецензурну лексику
Повний плейлист найбільш трендових пісень тижня в Україні, слухати музику онлайн:
Також всі пісні можна почути за цим посиланням.
Список треків:
- Issam Alnajjar - Hadal Ahbek
- Masked Wolf - Astronaut In The Ocean
- Kim Dracula - Paparazzi
- Mahmut Orhan - Feel feat. Sena Sener
- Tiësto - The Business
- Fousheé - Deep End
- Dotan - Numb
- Jason Derulo - Take You Dancing
- Often (Kygo Remix) - The Weeknd
- CJ - WHOOPTY
- Bastard! - F..k That
- blackbear - hot girl bummer
- Moses & Emr3ygul ( Feat. Alexiane) - A Million on My Soul (Remix)
- Bring Me The Horizon - Can You Feel My Heart
- The Weeknd - Blinding Lights
- Duncan Laurence - Arcade
- Артем Пивоваров - Дежавю (UA Version)
- Slidin' - MLC
- Desperado - Rihanna
- RAYE - Natalie Don't
- Kaito Shoma - Scary Garry
- ZABO - Breathe
- Lewis Capaldi - Someone You Loved
- twocolors - Lovefool
- Pascal Letoublon - Friendships (Original Mix)
- David Guetta Feat. Kid Cudi - Memories
- Nightcore - Tokyo (Leat'eq)
- Erica Banks - Buss It
- Ava Max - Kings & Queens
- Monaldin - Femme Like You (feat. Emma Péters)
- Topic, A7S - Breaking Me ft. A7S
Читайте також: Маніфест музичного бачення наших предків: Go_A представили кліп на пісню ШУМ
-
20:48Вийшов перший трейлер епічного фільму Ґодзілла проти Конга
-
20:15Емілі Ратажковскі відповіла на чутки про пластику під час вагітності
-
19:42Чому смузі не приносять користі організму
-
19:19Стилісти показали, з чим поєднувати светри з високим коміром
-
18:50ТОП-30 пісень, які українці цього тижня шукали в Shazam
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
18:41Які знаки Зодіаку найчастіше стають мільярдерами
-
18:23Гороскоп на 26 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:105 продуктів, які мають бути в раціоні всіх жінок після 40
-
17:47Душ, диван і комп'ютер: у мережі показали вагони Укрзалізниці підвищеної комфортності
-
17:14Катерина Кухар у спокусливому бікіні розслабилася на Мальдівах
-
16:43Вчені розповіли, як гроші впливають на щастя
-
16:17Простий тест у картинці: чим ви насправді керуєтесь
-
15:51ТОП 5 найдорожчих антикварних автомобілів 2020 року
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:19Фітнес-додатки: мотивація чи джерело стресу
-
14:50На дорогах Києва з'явився новий дорожній знак: що він означає
-
14:21Тіні Кароль – 36: найсексуальніші образи співачки на шоу Голос країни
-
13:49Олена Зеленська зворушливо привітала чоловіка з днем народження
-
13:17Кіпр відкриває кордон для українських мандрівників: названі нові умови
-
12:46Голос країни 11: Тьома Паучек вразив виконанням пісні Гуцулка Ксеня і розвернув усі крісла
-
12:18Карантин з 25 січня в Україні: що дозволено і що заборонено (список обмежень)
-
12:00Привітання з Днем студента: прикольні смс, вірші, проза і фото
-
11:54Локдаун в Україні: у МОЗ оцінили ефект від посилення карантину
-
11:19Собаки, які заснули надто раптово: кумедні фото
-
20:48Вийшов перший трейлер епічного фільму Ґодзілла проти Конга
-
18:50ТОП-30 пісень, які українці цього тижня шукали в Shazam
-
16:17Простий тест у картинці: чим ви насправді керуєтесь
-
14:21Тіні Кароль – 36: найсексуальніші образи співачки на шоу Голос країни
-
12:18Карантин з 25 січня в Україні: що дозволено і що заборонено (список обмежень)
-
10:19Голос країни 11 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:19Анекдоти про студентів: веселі жарти та кумедні історії про навчання
-
07:18Погода в Україні 25 січня: прогноз на Тетянин день
- 24 січня
-
20:50Дівчина тижня: гаряча футбольна уболівальниця Анна Фалькі, яка обожнює оголюватися (18+)
-
17:2515 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів
-
14:23Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:55Найгарячіші хіти тижня: нова попмузика січня для крутого настрою
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
- 23 січня
-
21:49Британка показала, як носити захисну маску, щоб не запотівали окуляри: крутий лайфхак
-
17:48Samsung розповіла про еволюцію камер у топових смартфонах Galaxy S
-
15:17Як правильно харчуватися взимку
-
12:15Експерти підказали, як взимку захистити лобове скло
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:15Tesla показала процес створення батарей для своїх електромобілів: відео
- 22 січня
-
21:487 правил ідеального сексу, які ніколи не підведуть
-
19:12Учені розповіли, в яких країнах інтровертам живеться найкраще
-
15:30Шрі-Ланка офіційно відкрила кордони для туристів з усього світу, але з новими правилами
-
12:59#saveGeekJournal: YouTube заблокував канал кінооглядів Тайлера Андерсона через скарги 1+1
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня