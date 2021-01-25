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ТОП-30 пісень, які українці цього тижня шукали в Shazam

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ТОП-30 пісень, які шукали українці цього тижня - фото 1
ТОП-30 пісень, які шукали українці цього тижня

Десь почув пісню, але так і не знаєш, хто її виконує? Радіо МАКСИМУМ зібрало хіт-парад треків за пошуками у Shazam серед українців за останній тиждень. Слухай найпопулярнішу музику онлайн у нашому плейлисті.

У кожного траплялась ситуація, коли десь залунав крутий трек, але ніхто не знає назву. Сьогодні з цією проблемою доволі легко впоратись, адже всесильний інтернет та Shazam швидко додають пісню у персональний плейлист. Радіо МАКСИМУМ вирішило зробити добірку найбільш популярних треків, які шукали цього тижня українця. Від світових хітів до старих композицій – слухайте плейлист всіх пісень нижче!

І ще: Найгарячіші хіти тижня: нова попмузика січня для крутого настрою

На першому місці опинився трек Issam Alnajjar Hadal Ahbek, і це не дивно, адже його автор не просто молодий музикант, а й зірка TikTok.

Другу позначку міцно зайняв австралійський хіп-хопер Masked Wolf з піснею Astronaut In The Ocean. І це не дивно, адже ефектний кліп з ракетами швидко зібрав понад 7 мільйонів переглядів.

Трійку лідерів займає Kim Dracula, ще один яскравий персонаж з TikTok, який зумів зібрати 10 мільйонів переглядів на Youtube. Хоч нецензурної лексики у його треках чимало, а коментарі закриті, але хлопець впевнено рухається перед у всіх чартах.

Четверту позицію зайняв вже доволі старий трек турецького ді-джея Mahmut Orhan, який вийшов у світ ще у 2016. Але це не стало перепоною для того, що настала друга хвиля популярності.

На п'ятому місці також затримався відомий ді-джей Tiësto зі своєю піснею The Business. Танцювальний трек точно зробив кінцівку 2020 року кращою, а також затримався у чартах і на початку 2021.

Гіпнотичний трек Deep End від юної Fousheé сміливо увірвався у ТОП-6 найбільш шазамнутих треків серед українців. І це не дивно, адже яскравий кліп та неймовірна популярність у TikTok не могли залишити слухачів осторонь.

Пісня ізраїльсько-нідерландського Dotan – Numb вже третій рік поспіль пробивається у хіт-паради, а все через просте та приємне звучання. Тож не дивно, що й цього тижня вона зайняла 7 позицію.

Деякі треки можуть містити нецензурну лексику

Повний плейлист найбільш трендових пісень тижня в Україні, слухати музику онлайн:

Також всі пісні можна почути за цим посиланням.

Список треків:

  • Issam Alnajjar - Hadal Ahbek
  • Masked Wolf - Astronaut In The Ocean
  • Kim Dracula - Paparazzi
  • Mahmut Orhan - Feel feat. Sena Sener
  • Tiësto - The Business
  • Fousheé - Deep End
  • Dotan - Numb
  • Jason Derulo - Take You Dancing
  • Often (Kygo Remix) - The Weeknd
  • CJ - WHOOPTY
  • Bastard! - F..k That
  • blackbear - hot girl bummer
  • Moses & Emr3ygul ( Feat. Alexiane) - A Million on My Soul (Remix)
  • Bring Me The Horizon - Can You Feel My Heart
  • The Weeknd - Blinding Lights
  • Duncan Laurence - Arcade
  • Артем Пивоваров - Дежавю (UA Version)
  • Slidin' - MLC
  • Desperado - Rihanna
  • RAYE - Natalie Don't
  • Kaito Shoma - Scary Garry
  • ZABO - Breathe
  • Lewis Capaldi - Someone You Loved
  • twocolors - Lovefool
  • Pascal Letoublon - Friendships (Original Mix)
  • David Guetta Feat. Kid Cudi - Memories
  • Nightcore - Tokyo (Leat'eq)
  • Erica Banks - Buss It
  • Ava Max - Kings & Queens
  • Monaldin - Femme Like You (feat. Emma Péters)
  • Topic, A7S - Breaking Me ft. A7S

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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